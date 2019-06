FÅR STØTTE: Taibeh Abbasi, den mellomste av søsknene i Abbasi-familien, her under en støttekonsert i Trondheim i fjor. Saken har fått stor oppmerksomhet. Foto: Ole Martin Wold

Tvangsutsendingen av Abbasi-familien: Mor var bevisstløs fra Røros til Istanbul

Atefa Rezaie – moren i Abbasi-familien – skal ha vært bevisstløs under hele uttransporteringen fra Røros til Istanbul lørdag. Det opplyser politiet.

Natt til lørdag ble Ehsan (16), Taibeh (20), Yasin (22) og moren Atefa Rezaie hentet av politiet i Trondheim for å bli uttransportert av Norge.

Da familien mellomlandet i Istanbul, ble morens helsetilstand vurdert til å være så dårlig at hun ikke kunne sendes til Kabul. Mens moren nå er transport tilbake til Norge, skal de tre søsknene returneres til Afghanistan alene.

Saken fikk bred presseomtale i helgen – og i dag varsler KrF, Venstre og Frp at de vil reforhandle asylforliket i lys av Abbasi-familiens utsendelse.

Var bevisstløs under reisen

Politiets utlendingsenhet publiserer i dag en omfattende gjennomgang av hva som skjedde da familien ble uttransportert.

Ifølge PU var Atefa Rezaie bevisstløs like etter pågripelsen i Trondheim klokken 05.00, og var fremdeles bevisstløs da familien ankom Istanbul.

PUs helseteam, bestående av en lege og en sykepleier, ga fortløpende medisinsk vurdering – og mente Rezaie var «fit for flight» til tross for at hun var bevisstløs.

Politiet skriver i pressemeldingen at de var klar over at «hun kunne gå inn i en bevisstløs tilstand over en viss periode». Men ved ankomst i Istanbul, snudde helsepersonellet: De mente det ikke var forsvarlig å sende henne med fly til Kabul likevel.

Familiens advokat: – Alvorlig

Abbasi-familiens advokat, Erik Vatne, sier til VG at han ikke kjenner til alle detaljene ved uttransporteringen, men at politiets pressemelding stemmer med inntrykket han har fått etter å ha snakket med den eldste sønnen, Yasin.

– Da jeg snakket med ham på lørdag, da familien befant seg på Gardermoen, forklarte han at mor hadde vært bevisstløs under hele transporten fra Røros til Gardermoen, og at den lege var med. Jeg har også fått bekreftet fra kjæresten hans, som har vært i kontakt med ham etter at familien ankom Istanbul, at moren fortsatt var bevisstløs da.

Advokaten mener det er svært kritikkverdig dersom det stemmer at moren ble transportert til tross for at hun var bevisstløs.

– Vi har gjentatte ganger oppdatert Utlendingsnemnda om hennes helsesituasjon, og senest lørdag formiddag anmodet vi dem om å utsette uttransporteringen, blant annet av hensyn til dette. Hvis det viser seg at de valgte å gjennomføre dette til tross for at hun helt åpenbart har hatt et behov for behandling, er det alvorlig, sier han.

Vatne sier videre at det er vanskelig å ha kontinuerlig kontakt med familien, fordi politiet har beslaglagt telefonene deres.

Ble sendt tilbake

I påvente av en ny uttransportering med rutefly, ble Abbasi-familien innkvartert på flyplasshotellet i transittområdet av flyplassen i Istanbul.

Her ble morens helsetilstand forverret. Søndag ettermiddag konkluderte legene med at hun ikke kunne returneres til Kabul.

I stedet ble hun sendt tilbake til Norge i charterfly, mens barna fremdeles skal tilbake til Kabul.

«Til tross for den svekkede helsetilstanden til Rezaie, mener PU at det var riktig å forsøke å gjennomføre uttransporteringen og at den har vært foretatt på en forsvarlig måte. Samtidig har PU forståelse for at dette har vært belastende for Rezaie og hennes barn,» skriver PU i en pressemelding.

Kommunikasjonsrådgiver Daniel Drageset i PU bekrefter til VG at morens tre barn nå er i transitt.

– Utover dette kan vi ikke kommentere en pågående uttransportering, sier han.

Publisert: 17.06.19 kl. 12:11