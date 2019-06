RØRT: Per Kristian Engebretsen er vaktmesteren som fant rammen til Riksvåpenet i 1975. Nå har det blitt rekonstruert. Foto: Stortinget

Reddet stortingssalens opprinnelige riksvåpen fra søpla

Rammen til det som viste seg å være Stortingets riksvåpen ble oppdaget ved en tilfeldighet i 1975. Nå er riksvåpenet rekonstruert og tilbake på Stortinget.

NTB

I 1975 reddet Stortingets vaktmester Per Kristian Engebretsen rammen til det som viste seg å være Stortingets opprinnelige riksvåpen. Vaktmesteren fisket opp rammen fra en konteiner.

44 år senere er riksvåpenet rekonstruert av forgyller Sarah B. Eggen og treskjærer Boni Wiik. I konstrueringsarbeidet ble det avdekket at det var billedhugger Christopher Borch, som er kunstneren bak steinløvene på Løvebakken, som har utformet riksvåpenet.

– Jeg er rørt over å se løven henge her i dag. Det var tilfeldig at jeg fikk plukket opp rammen for over førti år siden, og resultatet er blitt fantastisk, sier den tidligere vaktmester Engebretsen i en pressemelding.

Det rekonstruerte riksvåpenet blir plassert i de nye undervisningslokalene på Stortinget.

Publisert: 26.06.19 kl. 07:59