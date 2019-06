PÅ PLASS I BYSTYRET: En smørblid Carl I. Hagen inntok sin plass som medlem av Fremskrittspartiets gruppe i bystyresalen i Oslo rådhus onsdag formiddag. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Super-onsdag i Stortinget: Bom-motstander Carl I. Hagen kommer ikke

OSLO RÅDHUS (VG) Frps frontfigur mot bompenger, Carl I. Hagen, deltar ikke når Frp stemmer for tre store bompengeprosjekter i Stortinget onsdag kveld. Han møter heller i Oslo bystyre.

Hagen hastet inn som en av de siste representantene før Oslo bystyres faste navneopprop innledet heldagsmøtet onsdag formiddag.

Det betyr at han ikke stiller som representant for Frp i nasjonalforsamlingen: Der kommer Frps representanter i kveld til å stemme ja til å kreve inn 15 milliarder kroner i bompenger for å bygge ut E6 i Trøndelag, E6 i Hedmark og Oppland, samt E18 i Telemark.

– Har du abdisert som bompenge-motstander i Stortinget?

– Ingen kommentar.

– Hvorfor er du her i bystyret og ikke i Stortinget?

– Fordi jeg er gruppeleder i bystyret, og fordi det er siste møte i denne fireårsperioden med revidert budsjett og mange store saker. På Stortinget har jeg en helt minimal tilskuerrolle, svarer Carl I. Hagen.

– Blir det ikke mye ord og lite handling fra Frps side på riksnivå for å få ned bompengene?

– Ingen kommentar.

– Du må jo ha en vurdering av hva som skjer når tre bompenge-pakker skal vedtas i Stortinget i kveld?

– Jeg har masse synspunkter og masse meninger. Men jeg velger for øyeblikket å holde disse for meg selv, svarer Hagen.

KUNNE VÆRT HER: Carl I. Hagen er for tiden fast møtende representant også på Stortinget. Her er han fotografert før voteringen i abortsaken for en uke siden. Foto: Trond Solberg, VG

I Oslo bystyre blir det også bompenger på dagsorden. Her skal det stemmes over Hagens forslag om å skru av de nye bomstasjonene 1. juli - og endringer i bompengesystemet samt anmode sentrale myndigheter om å slette all bompengegjeld.

Hagen vet sammen med sine medforslagsstillere Aina Stenersen og Petter N. Myhre at forslagene er sjanseløse på å oppnå flertall.

– Blir ikke Frps politikk mot bompengene en demonstrasjon for allverden - mens dere blir med på ferden?

– Hva i allverden kan et opposisjonsparti annet gjøre enn akkurat det. Det er det alle opposisjonspartier gjør over alt. Ap fremmer for eksempel en haug med forslag på Stortinget som de vet ikke blir vedtatt gang på gang. Vi gjør det samme i håp om at det en eller annen gang kan bli vedtatt, svarer Hagen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kommer forbi og fleiper med at Hagen bør komme seg bort på Stortinget.

BYRÅDSLEDER: Raymond Johansen fleipet med at Carl I. Hagen burde komme seg bort på Stortinget før bystyremøtet i Oslo onsdag formiddag. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Carl bør komme seg bort på Stortinget nå. Han har en viktig jobb å gjøre, det er viktige avstemninger der, sier Raymond Johansen henvendt til Hagen med et bredt glis om munnen.

– Synes du Hagen heller bør være på Stortinget enn her i bystyresalen, byrådsleder?

– Han er viktig her også, svarer Raymond Johansen før Hagen får siste ord:

– Raymond vil bare bli kvitt meg, han. Jeg er brysom for ham, kvitterer Hagen.

Utbytteordningen

Nestleder i Frps stortingsgruppe, Bård Hoksrud, viser til den såkalte utbytteordningen når han skal forklare hvorfor Carl I. Hagen ikke møter på Tinget onsdag.

– Partigruppene seg imellom har blitt enige om at inntil 40 prosent av representantene kan få fritak fra å møte, for eksempel hvis de har kolliderende møter i fylkesting og kommunestyrer. I regelen skal minst 60 prosent av representantene være til stede, forklarer Hoksrud.

– Var det for å unngå Carl I. Hagens deltagelse under bompenge-voteringene at han slipper å møte i Stortinget?

– Det må Hagen selv svare på. Det er hver enkelt representant som søker om dette, svarer Hoksrud.

Carl I.Hagen er møtende vara på Stortinget for Oslo-representanten Mazyar Keshvari, som i sin tur var vararepresentant for Siv Jensen.

Også Oslo-representant og bompengemotstander Christian Tybring-Gjedde (Frp) har fått utbytte - og slipper å møte under behandlingen av bompenge-pakkene onsdag kveld.

Publisert: 19.06.19 kl. 11:34 Oppdatert: 19.06.19 kl. 12:01