«TAUET» SOM BEVEGET SEG: Slettsnok til sjøs. Foto: Mads Haadem

Mads (17) alene med slangen i båten

Mads Haadem (17) hadde lagt fra brygga ved Saueholmen i Kragerø og dratt opp farten da han oppdaget at aktertauet begynte å bevege seg.

– Jeg registrerte i sidesynet at det var noe som skjedde bak der, forteller Mads som tilbringer deler av sommerferien på Skåtøy utenfor Kragerø.

Denne ettermiddagen hadde han tatt båten, en Zodiac 650 med utenbordsmotor, for å besøke en kompis på Saueholmen. På vei hjem tenkte han at alt var som vanlig. Han hoppet om bord, startet opp motoren og løsnet fortøyningene. I sakte fart, på vei ut fra brygga, så det ut som en liten del av tauet lå og slang ned i båten. Vel ute på fjorden økte han farten fra to til 25 knop, kastet et blikk bak i båten for å forsikre seg at alt var i orden. Da var “taustumpen” blitt til nærmere en meter - og den beveget seg.

– Jeg setter ned farten umiddelbart og går bak i båten for å finne ut av det. Kveilet rundt tauet ligger den der. En slange.

– Hva gjør du? Alene med en slange midt på fjorden?

– Ringer pappa. «Ta bilde av den,» sier han. Jeg gjør som han sier og sender bildet, mens jeg snegler meg av gårde i to-knops fart og med slangen som nærmer seg meg der jeg står.

– Ja?

– Pappa ringer tilbake. «Det er en slettsnok, Mads. Den er fredet, så du må ikke drepe den, men få den ut av båten».



I ETT: Slettsnoken på vei inn under putene. Foto: Mads Haadem

Ifølge Mads er det nå han står på kanten av båten mens slettsnoken beveger seg langs pongtongen på motsatt side, før den kryper inn under putene. Da kommer panikken snikende, men også synet av hytta til kamerat Petter som har begynt ferien. Mads drar på og treffer brygga i god fart.

Petter og farfaren kommer ned for å hjelpe. Med stålpinsett og kosteskaft. Ifølge Mads holder trioen på en halv time før slettsnoken er ute i vannet og legger på svøm.

– Det tok sin tid?

– Den var rask og sleip.

– Har du fått slangeskrekk?

– Jeg har aldri hatt en slange så tett på og må innrømme jeg fikk litt panikk da den kikket meg inn i øynene. Men jeg var raskt ute i båten igjen.

Ormekamp på liv og død

Zoolog Petter Bøckman ved Naturvitenskaplig museum beroliger båtførere med at det er svært uvanlig med slettsnok til havs. Rett og slett fordi den har problemer med komme seg ned i en båt. Han forteller også at slettsnoken er helt ufarlig. Visst kan den bite, men den er ikke giftig, og stort sett er det mus og firfisler som er føden til slettsnoken.

Selv har professoren i zoologi aldri sett en slettsnok fordi det er en sky krabat som pleier å stikke seg bort.

– En meter lang. Oi, det var en sværing, utbryter zoologen.

Publisert: 06.07.19 kl. 09:22 Oppdatert: 06.07.19 kl. 09:38