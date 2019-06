Voldsomt lokalt uvær: Tre falt over flere biler

Et kraftig uvær slo til lokalt over østlige deler av Oslo onsdag kveld. Et tre har falt over trikkeskinnen ved Birkelunden. 110-sentralen er ute på 30 oppdrag – samtidig!

Sterk vind har tatt med seg et stort tre i Helgesens gate, og har truffet parkerte biler.

– Bilen min er knust – treet har truffet begge forsetene, sier Marianne Aamodt til VG onsdag kveld.

Hun hadde parkert bilen bare et kvarter før det voldsomme uværet veltet det store treet over ende.

– Noen ganger har man rett og slett flaks. Dette ble jo bare materielle skader. Men det er klart det er skremmende, sier Aamodt.

Meteorologisk institutt melder på Twitter at Blindern målte vindkast på 21 meter per sekund.

Politiet meldte på Twitter ved 20.50-tiden at de gjennomførte søk for å kartlegge om det var personer inne i bilene. Det var det ikke, bekrefter politiet ved 21-tiden.

I tillegg har et annet tre falt over trikkeskinnene på Grünerløkka. Her er det ikke meldt om skader.

– Treet har falt over trikkelinjen og det berører trafikken akkurat nå, sier kommunikasjonssjef i Sporveien Cato Asperud.

– Vi har omkjøring om Trondheimsveien for trikkene som går over Grünerløkka. Først må brannvesenet fjerne treet, så må vi undersøke om det er skader på kjøreledningen, sier han.

T-banens linje 4 mot Vestli er også sperret av et tre som ligger i sporet ved Brattlikollen stasjon, melder Sporveien.

Politiet i Oslo melder 21.27 at i krysset Schweigaards gate og Oslo gate har asfalten sprukket og begge gatene må stenges.

Raskt over

Flere steder øst og nord i Oslo sentrum har det falt svært mye nedbør og enkelte steder er veiene oversvømte. Det var nesten så været kom ut av ingenting, men meteorologene hadde fulgt med en stund.

– Det er en relativt stor byge, som vi har fulgt med på en stund. Vi så den på radaren over Lillehammer og Fagernes, og det var en periode ganske intenst over Sperillen og Randsfjorden, sier statsmeteorolog Hildegunn Vorkinn til VG.

På Meteorologisk institutt på Blindern ble vindkastene målt til 21 m/s.

Været vil imidlertid gå fort over, lover Vorkinn.

– Det er ikke så lenge til vi ser slutten på den. Været går nå sørøstover, mot Enebakk og kanskje Østfold, sier hun, og legger til at flytrafikken ikke er påvirket av vind og vær.

Brannvesenet har hendene fulle onsdag kveld.

– Været kom som kastet på oss, og vi er ute med alle ressurser, sier Morten Grimstad, ved 110 Brann og redningsetat.

– Vi prioriterer å fjerne trærne som sperrer trafikk, og der det er fare for folk. Det har falt ned mange trær og ledninger, og vann har flommet inn i kjellere.

Så at treet veltet

Trevelten i Helgesens gate ble observert av Henrik Jonassen (29), som var ute på balkongen sammen med venner i 20.40-tiden.

– Vi ble fascinert av uværet, og gikk ut for å se. Plutselig ser vi på vår venstre side det store tunge treet falle over ende, sier Jonassen til VG.

Ifølge Jonassen var det stort oppmøte med brannvesen og ambulanse. Ambulansen forlot imidlertid stedet tidlig.

– Det er nok ikke noen personskader, men det er i hvert fall tre biler som ligger under. I tillegg har trekronen truffet bygningen på andre siden av veien, men det ser ut som det har gått bra, sier han.

Publisert: 26.06.19 kl. 21:04 Oppdatert: 26.06.19 kl. 21:45