PÅGREPET: Makaveli Lindén ble pågrepet i Dijon i Frankrike etter å ha vært ni dager på flukt. Her føres han inn i en rettssal i den franske byen. Foto: Tomm W. Christiansen

Makaveli Lindén ville ikke svare på spørsmål om drapet på Johanna (58)

Denne uken var belgisk påtalemyndighet i Norge under nye avhør av Makaveli Lindén (20). De fikk ikke svarene de håpet på.

Nå nettopp







Det opplyser politiadvokat Christian Hatlo til VG.

– Vi har avhørt ham på vegne av belgisk påtalemyndighet, som var her i tre dager. Siktede ble avhørt over to dager, sier Hatlo.

– Det er ikke planer om flere avhør, legger han til.

les også Makaveli Lindéns forsvarer : – Lå i koma i flere dager i Frankrike

Tvungen observasjon

Politiadvokaten kan opplyse at den norske etterforskningen av saken er ferdig. Nå gjenstår videre undersøkelser av Makaveli Lindéns psykiske helse, som etter planen blir foretatt under såkalt tvungen observasjon i sommer.

les også Makaveli Lindén mistenkt for drap i Belgia

Her vil sakkyndige vurdere hvorvidt svensken er og var psykotisk på gjerningstidspunktet.

DREPT: Motedesigneren Johanna Jostameling (58) var tysk, men har bodd i Mechelen i mange år. Ifølge belgisk politi ble hun funnet drept 24. oktober i år. VG har fått tillatelse av familien til å bruke bildet. Foto: Privat

– To saker

Under fengslingsmøte i Oslo tingrett i april, erkjente Makaveli Lindén drapet på Heikki Bjørklund Paltto (24) på Majorstuen i fjor.

Kort tid etter et ran og drapet i Oslo, rømte Lindén utenlands. Etter ni dager på flukt ble han pågrepet på togstasjonen i Dijon i Frankrike. Han ble mistenkt for drapet på 58 år gamle Johanna Jostameling, som etterforskes av belgisk politi.

I det første avhøret denne uken ble Makaveli Lindén konfrontert med beviser fra den belgiske saken, ifølge hans forsvarer Øystein Storrvik.

– Men han ønsker ikke å forklare seg om den belgiske saken. Han vil ta det når den tid kommer, sier Storrvik til VG.

FENGSLINGSMØTE: Her er Øystein Storrvik (til venstre) avbildet sammen med politiadvokat Christian Hatlo under et fengslingsmøte i april i år. Foto: Terje Bringedal

Advokaten har forstått det slik at det ikke blir én rettssak i Norge.

– Slik jeg ser det nå, vil det bli en rettsprosess i Norge, og deretter en prosess i Belgia. Da vil en rettssak gjennomføres her i Norge, før han begjæres utlevert til Belgia, sier Storrvik.

I avhøret på dag to fikk han spørsmål om hans bakgrunn.

– Det har han for så vidt svart på i den norske saken, og det forklarte han seg også om til belgierne, sier Storrvik.

Publisert: 20.06.19 kl. 17:19