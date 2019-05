Ny rapport: Kraftig økning i trusler mot lærere i Oslo-skolen

Det har vært en bekymringsfull økning i antall trusler mot lærere i Oslo-skolen det siste året, ifølge en fersk rapport fra Utdanningsetaten.

Oppdatert nå nettopp







Rapporten, som VG har fått tilgang til, viser at til sammen 1383 ansatte (8,8 prosent) ble utsatt for en eller annen form for vold eller trusler i 2018.

I 2017 var tallet til sammenligning 1164 (7,6 prosent).

Ifølge rapporten har antallet «svært alvorlig» hendelser har økt fra 201 i 2017 til 340 hendelser i 2018. Årsakene til økningen beskrives som sammensatte i rapporten, og det vises blant annet til at økt fokus på temaet fører til økt registrering.

les også «Skolesviket»: – Pappa, vet du hva? Jeg er dum

Samtidig understrekes det at det også er en reell økning i antall hendelser. I rapporten omtales denne utviklingen som «bekymringsfull».

TRUSSEL: På Brynseng skole ble fire ansatte sendt til legevakt etter at en elev truet med kniv i mars 2019. Bildet viser en politibil utenfor skolen. Foto: Trond Solberg

Dette er nøkkeltall fra rapporten:

**Spesialskoler/-grupper: Det er flest hendelser per ansatt i spesialskoler/spesialgrupper/tilrettelagt opplæring. Osloskolen har både spesialgrupper og spesialskoler for elever hvor uønsket atferd er en del av utfordringsbildet

**Få elever: I ordinære skoler er det vanligvis 1-3 elever som står for de fleste hendelsene

**Unge elever: De fleste av elevene som er involvert er i alderen 6-12 år

**Arbeidstilsynet: Av alle de innmeldte hendelsene ble to meldt til Arbeidstilsynet

**Politi: Av alle de innmeldte hendelsene ble 26 hendelser politianmeldt

les også Ingen tillit i Oslo-skolen

Flere hendelser mot elever

Ifølge rapporten er det også en økning i hendelser mot elever på grunnskoletrinnet, fra 1174 hendelser i 2017 til 1620 i 2018. Størst er økningen i grunnskoler med byomfattende spesialgrupper, der over halvparten av det innmeldte hendelsene har skjedd.

Størsteparten av elevene som både utsettes for og utfører vold eller trusler er mellom 6 og 12 år, og de fleste er gutter.

Rapporten er utarbeidet av Utdanningsetaten basert på hendelser meldt inn i etatens HMS-system, og skal legges frem på Tiurleiken skole i Oslo mandag kl 12.

VG kommer tilbake med mer!

Publisert: 13.05.19 kl. 11:41 Oppdatert: 13.05.19 kl. 12:00