arrow-left

expand-left arrow-right SITTER FAST: Fallskjermhopperen landet i noen trær like ved Jarlsberg flyplass. Foto: Geir Eriksen

Syngende fallskjermhopper henger i et tre 23 meter over bakken

Det ble ingen myk landing for en fallskjermhopper som landet i et tre lørdag ved Jarlsberg i Tønsberg. Mannen skal likevel være i godt humør og synge «Ta livet som det faller seg».

Oppdatert nå nettopp







Det var i 15-tiden at både politi og brannvesenet rykket ut på melding om at en fallskjermhopper hadde landet i et tre ved Jarlsberg flyplass i Tønsberg.

Fallskjermhopperen er i godt humør og tilsynelatende uskadd, ifølge brannvesenet. Mannen skal sitte fast 23 meter over bakken.

– Han henger etter skjermen i kronen på ei furu i et skogholt ved Jarlsberg. Vi kommer ikke til med lift og har ikke lang nok manuell stige, sier brannmester Rune Loraas.

Brannvesenet er nå igang med å ta seg opp i treet.

SYNGENDE: Mannen som ble hengende fast i et treet skal være ved godt mot. Ifølge Tønsbergs Blad synger han. Foto: Peder Gjersøe

Et Sea King-helikopter skulle ankomme Jarlsberg ved 16.20-tiden.

– Dette oppdraget viser seg å ikke være så enkelt å løse, skriver Sør-Øst 110.

Tønsbergs Blad, som er på stedet, skriver at fallskjermhopper synger klassikeren «Ta livet som det faller seg» fra Jungelboken.

VG følger denne saken videre.

23 METER OVER BAKKEN: Mannen landet i et tre, hvor han ble hengende 23 meter over bakken. Foto: Brannvesenet

Publisert: 25.05.19 kl. 16:26 Oppdatert: 25.05.19 kl. 16:57