DØMT I LAGMANNSRETTEN: Mohyeldeen Mohammad.

Mohyeldeen Mohammad dømt for trusler mot Raja

Mohyeldeen Mohammad er i lagmannsretten dømt til to år og tre måneder i fengsel for trusler mot Venstre-politiker Abid Raja.

Mohyeldeen Mohammad er i lagmannsretten dømt til fengsel for trusler mot Abid Raja (V).

Dommen gjelder overtredelse av straffeloven § 115 (angrep på statsmaktene) og § 263 (trusler).

Mohyeldeen ble i tingretten dømt til 2,5 års fengsel for forholdene, men avgjørelsen ble anket.

– Han er uenig i lovanvendelsen og tiltalte er klar på at han har holdt seg innenfor ytringsfriheten og at han aldri mente å true Abid Raja, sa hans forsvarer Brynjar Meling til VG da.

Meling stiller seg uforstående til lagmannsrettens avgjørelse om to år og tre måneder i fengsel.

– Vi er naturlig nok skuffet når han blir domfelt med minst mulig margin i en sak vi mener det ikke er grunnlag for å bli domfelt i. Mitt råd til Mohyeldeen Mohammad er å anke videre til Høyesterett. Det blir Høyesterett, sier forsvareren til VG.

Lagmannsretten skriver at saken gjelder en videotale der Mohammad anklager stortingsrepresentant Abid Raja for frafall fra islam, blasfemi og andre grove synder og oppfordrer andre muslimer til å reagere mot ham.

En samlet lagmannsrett kom til at Mohammad i videotalen gir uttrykk for at Raja fortjener dødsstraff etter sharia. Lagmannsrettens flertall (fem dommere) mente videre at talen inneholder «trusler» i lovens forstand ved at den gir signal til muslimer om å angripe Raja med vold.

Mindretallet (to dommere) mente at videotalen kunne betegnes som både skremmende, grovt uforsvarlig og hensynsløs, men fant ikke tilstrekkelig grunnlag for å innfortolke trusler eller oppfordringer til vold i videoen, slik straffeloven bruker disse begrepene, skriver lagmannsretten.

– Å motta trusler fra en radikal islamist, var uhyggelig og det har vært ekstremt belastende for meg og mine nærmeste, sa Abid Raja til VG i april 2018, da det ble tatt ut tiltale.

