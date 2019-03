Kvinnen ble erklært død på Molde sykehus 19. februar. Foto: Per Tormod Nilsen

Kvinne ble erklært død, var i live: – Beklager sterkt

Helseforetaket sier at teamet som behandlet kvinnen er erfarne leger, som dessverre gjorde en feilvurdering.

– Helse Møre og Romsdal beklager sterkt overfor kvinnen og de pårørende at de stanset behandlingen og erklærte kvinnen død før hun fikk den helsehjelpen situasjonen tilsa.

Det skriver fagdirektør Torstein Hole i Helse Møre og Romsdal i en pressemelding, hvor de også går gjennom hendelsesforløpet:

Det var 19. februar at kvinnen ble funnet dypt nedkjølt i Molde. I AMK-loggen kommer det frem at hun ble funnet utendørs iført tøfler, og at hun så vidt pustet.

Kvinnen ble kjørt til Molde sykehus, hvor hun ble møtt av et akutt-team. Hun hadde da en kroppstemperatur på 24 grader, og under intensivbehandlingen på akuttmottaket fikk hun hjertestans.

Det ble raskt satt i gang gjenoppliving.

På bakgrunn av kvinnens sykdomshistorie vurderte leger ved St. Olavs hospital at en overflytting ikke ville bidra til å styrke prognosene hennes. På bakgrunn av dette ble behandlingen avsluttet, skriver de i pressemeldingen.

«En lege gjennomførte vanlig dødsdiagnostikk, samt en ultralydundersøkelse av kvinnen sitt hjerte som ikke viste aktivitet. Kvinnen ble erklært død og pårørende ble varslet via telefon», skriver de i en pressemelding.

Politiet ble varslet, og gikk inn til kvinnen sammen med en lege. De oppdaget da at hun viste livstegn, og det ble startet intensivbehandling. Den 8. mars ble hun skrevet ut av sykehus.

– Teamet som behandlet kvinnen er erfarne og høyt kompetente leger som dessverre gjorde en feilvurdering, og hendelsen har gått tøft inn på ansatte ved sykehuset, sier Hole.

Han sier videre at de skal ta lærdom av saken.

Saken ble meldt inn til Helsetilsynet 20. februar. VG har tidligere skrevet at saken sees i sammenheng med at Helse Møre og Romsdal i fjor fikk kritikk av Helsetilsynet for behandlingen av en annen alvorlig nedkjølt mannlig pasient.

25.03.19 13:06 Oppdatert: 25.03.19 13:29