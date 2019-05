SAMFERDSELSMINISTER: Jon Georg Dale (Frp). Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Kraftig bompengeøkning med Frp i regjering: Mener Frp har et forklaringsproblem

Siden Frp kom i regjering i 2013 har antall bomstasjoner i Norge økt fra 170 til 245. Valgforsker Bernt Aardal mener partiet står i en skvis i debatten om hvorfor det blir mer bompenger.

Mindre enn 10 minutter siden







– Det er spesielt Frp som er skadelidende, sier Idar Eidset i Respons Analyse som har utført de siste meningsmålingene for VG, om hvem som taper velgere når bompengemotstanderne vokser.

Dette vises tydelig i bakgrunnstallene for VGs marsmålinger i Bergen og Stavanger, der «Folkeaksjonen nei til bompenger» stiller liste.

– Det er først og fremst en overgang fra Frp. I Bergen er det 20 prosent av dem som stemte på Frp i 2017 som går over. I Stavanger har man noe av det samme bildet, sier Eidset.

I Stavanger mister Frp seks prosent av sine velgere fra 2017 til bompenge-partiet, og er det partiet som mister flest velgere til dem.

Frp gikk til valg på å fjerne bomringer, og da Frp kom til makten med Høyre i 2013 var det 170 bomstasjoner i Norge. I november i fjor hadde det steget til 245. I 2018 fikk staten inn 11 milliarder kroner i bompenger fra bilistene. Da Frp kom i regjering i 2013 var det 9,3 milliarder (prisjustert til 2019-kroner).

Bompenge-protesten Bompengemotstanderne stiller lister i en del store byer større omegnskommuner, blant i Oslo, Bergen, Skien, Porsgrunn, Stavanger og Sandnes. De stiller også lister i folkerike fylker som Viken, Vestfold og Telemark, Rogaland og Vestland. «Folkeaksjonen nei til bompenger» har som mål å bli et samlende parti for alle som er imot bompenger på veiene. Misnøyen mot nye og planlagte bomringer er massiv flere steder i landet. I oktober ble det stor protest da det ble åpnet 38 nye bomstasjoner i Nord-Jæren etter at et samlet Storting vedtok Bypakke Nord-Jæren. Det også planlagt flere bom-stasjoner i store byer. Bergen skal få flere nye bom-stasjoner som del av Bypakke Bergen, og i Oslo blir det 53 nye bomstasjoner i juni. Mens bompengemotstanderne mobiliserer stort i Bergen, har de imidlertid forsvinnende liten støtte i Oslo. Vis mer vg-expand-down

Ifølge Daglig leder Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse går trenden om at bompengemotstanderne tar velgere fra Frp igjen. Han har regnet seg frem til at de stiller liste i kommuner med rundt én million stemmeberettigede av 3.8 millioner totalt i landet, og i fylker med i alt 1.8 millioner stemmeberettigede.

Miljøsaken og ønsket om mindre biltrafikk engasjerer på den andre siden også stort i kommunevalget.

les også Siv Jensen: Frp har ikke mistet troverdighet i bompengespørsmålet

– Har et problem

Valgforsker Bernt Aardal er ikke overrasket over at det er Frp som taper mest på bompenge-partiets vekst.

– Frp sa før de gikk i regjering at de skulle bidra til å nærmest avskaffe bompenger, og de har vært veldig ivrige på å fremstille seg som bilistenes beste venn. Mens de nå sitter i regjering, ser man at bompengene øker ganske så kraftig. Da det ikke så rart at velgerne stusser litt på det.

les også Valgthriller i Bergen: Bompenge-parti kan avgjøre

Frp har understreket at de har fått gjennomslag for å få opp veiinvesteringene, og få ned andelen som finansieres med bompenger. Men Aardal mener Frp har et problem i bompenge-debatten, som dette illustrerer:

– Samferdselspolitikk er et viktig felt for dem, der de har hatt sakseierskap og ganske stor tillit blant velgerne. De er interesserte i å fremheve suksessen, hvor effektive og flinke de har vært til å sette i gang nye veiprosjekter – og så får de umiddelbart problemer med å forklare at dette også har en bakside: At omfanget er en viktig årsak til at bompengebetalingene er gått opp, selv om andelen er gått ned.

Fordi bompengemotstanderne har sjanser til å bli representert i flere kommuner og fylker etter valget, mener ikke Aardal protestbølgen vil være noe man kan avfeie som en forbigående reaksjon på bompenge-økninger. Han tror tvert imot de vil få innflytelse på politikken fremover, og at andre partier må tilpasse seg deres budskap.

KrF vedtok blant annet på sitt landsmøte i år at de vil utrede alternative finansieringsmodeller til bompenger, og bompenge-spørsmålet har også vært oppe på andre partiers landsmøter.

les også Supermåling med 17 prosent for nytt bomparti i Bergen: – Vi skal kjøre knallhard valgkamp

VALGFORSKER: Bernt Aardal ved Institutt for samfunnsforskning og Universitetet i Oslo Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Dale: Fullt mulig å gjøre begge deler

Samferdselsminister Jon Georg Dale påpeker at bompengeandelen i veiinvesteringer har gått ned fra 40 prosent under forrige regjering, til 28 prosent under denne. Han mener ikke Frp har noe forklaringsproblem, og sier det er fullt mulig å investere både investere i vei, og få ned bompengene.

– Men når man investerer mer i vei går også bompengene opp, selv om andelen går ned?

– Det er ikke gitt at det gjør det i tiden fremover. Vi har laget en ny regjeringsplattform på Granavolden, som sier at bompengeandelen skal ytterligere ned i neste nasjonale transportplan, i tillegg til at vi har fått gjennomslag for skattefradrag for store bompengeutgifter, sier han.

les også To menn siktet for bomstasjonshærverk i Bergen

Han sier også at de offentlige bevilgningene til samferdsel skal økes videre de neste årene, og at flere departementer jobber på spreng for å realisere Frps gjennomslag i Granavold-erklæringen.

– Bekymrer du deg for at bompenge-partiet tar velgere fra Frp?

– Ja, det gjør jeg. Jeg mener jo at hvis en skal få gjort noe med bompengene er den beste måten å få til det på å stemme på Frp, svarer Dale.

– Vi har helt sikkert en jobb å gjøre – og alle i Frp er veldig innstilte på å vise frem det til valget. Vi stemmer alltid mot bompenger lokalt. Hvis en sier nei lokalt, fremmer heller ikke jeg sak om det til Stortinget. Det gjør at Frps oppslutning i kommunevalget kommer til å påvirke hvor mye bompenger det vil bli i disse områdene.

Dale understreker også at Frp i regjering er det partiet som kan påvirke regjeringens politikk om bompenger.

– Jeg er helt sikker på at alle vet at Frp er på lag med dem som kjemper mot bompenger, og opplever samtidig at de er utålmodige.

Publisert: 02.05.19 kl. 22:35







BOMSTASJON: Det skal settes opp flere nye bomstasjoner i Norge i år. Foto: Helge Mikalsen