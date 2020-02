VEKKER INTERESSE: Til tross for at underdelen er knust og kunstneren nærmest hater den, vekker trollskulpturen - ifølge de nåværende eierne - interesse hos noen personer som ønsker seg skapningen. Her fra 1997, da trollet stod utenfor Skogvann Fjellstue. Foto: VG

Nå kan dette trollet bli ditt!

I 1997 var trollet med i den gjeve kåringen av Norges styggeste turistattraksjon - nå håper eierne å bli kvitt det.

Nå nettopp

– Trollet ble ikke sånn det skulle være. Norske troll ser ikke slik ut, sier tidligere troll-kunstner og skaper av den omdiskuterte skulpturen Ingebrigt Børva til VG.

Han forklarer at det etter planen skulle bygges ferdig på stedet der det skulle settes opp, men at kjøperens økonomiske problemer satte en stopper for ferdigstillingen. Trollet ble fraktet fra produksjonsstedet til kjøperen uferdig, og vel fremme fikk Børva aldri sjansen til å rette opp i manglene på trollet.

Trollet, som i 1997 måtte se seg slått av nissen «Golli» i VGs kåring over Norges styggeste turistattraksjon, skal nå forhåpentligvis få en ny eier, melder avisen Fremover.

STOR: Ti meter over bakkeplan rager det skaperen selv ikke minner om et «norsk» troll. Foto: VG

– Den har alt for lang kropp. Den skal ikke se slik ut, du kan se hvordan norske troll ser ut i suvernirbutikkene, forklarer skaperen bestemt.

– Det trollet vil jeg ikke ha noe med å gjøre. Jeg har laget mye rart, men den var jeg misfornøyd med fra dag én.

Til NRK forklarer han at trollet ikke bare var feil dimensjonert, men at det også skulle hatt en hatt, større mage og en laks i hendene.

Det ti meter høye trollet ble bygget i 1994, og stod lenge langs Skogsvann langs E10 ved Bjørnfjell. Da det skulle fraktes vekk knuste underdelen.

– Det hadde stått i alt slags vær og uvær helt til de ødela deler under demontering. For meg var det helt greit! sier Børva og ler.

For øyeblikket ligger det i havneområdet utenfor Narvik. Der håper Narvikgården at skulpturen ikke blir liggende lenge. Prosjektleder Preben Bussoli sier til NRK at de har fått fem, seks telefoner.

– Vi har bedt alle interessentene om å sende inn en skriftlig beskrivelse av hva trollet skal brukes til. Når vi har fått vurdert forslagene vil vi vurdere hvem som skal få det.

Publisert: 19.02.20 kl. 23:17

