Kraftig vind flere steder i landet: Jordras og vær-rekord

Kraftig vind har natt til søndag ført til jordras, falne trær og stengte fjelloverganger flere steder i landet. Søndag må Nord-Norge belage seg på kraftige vindkast.

Det kraftige lavtrykket med stormsenter nær Island har påvirket Norge natt til søndag, og fortsetter utover dagen:

– Akkurat nå er vinden sterk både på Østlandet og Sørlandet men vil avta i løpet av ettermiddagen, sier vakthavende statsmeteorolog Kristian Gislefoss til VG søndag morgen.







I Nord-Norge vil været fortsette ut hele dagen. Der kan vindstyrken komme opp i 35 sekundmeter.

Flere isolert etter ras på Osterøy

Sent lørdag kveld gikk det et tre meter høyt jordras over fylkesvei 5406 ved Kallestadsundet i Stamnes i Vaksdal.

Flere bygder er isolert som følge av jordraset. Politiet har ikke oversikt over hvor mange personer som er berørt, men bare i ett av i områdene på øya skal rundt 15 personer være isolert, ifølge NTB.

Ingen personer eller biler skal ha blitt tatt av raset, men veien er fremdeles sperret søndag morgen, opplyser Vest politidistrikt på Twitter.

– Raset vil ikke bli ryddet i natt, tidligst i dagslys søndag. Beboere i området Træet er per nå isolert, varslet politiet natt til søndag.

– Dette er tredje gangen det har gått ras her, som jeg kan huske. Vi liker ikke når det er sånt vær som det var i går. Det er stygt oppi lien der, med mye løse steiner, sier Berit Anne Kallestad til BT.

Hun er en av beboerne i Kallestadvegen, og var ved raset søndag morgen.

Kraftig vind på Østlandet

Søndag morgen opplyser Vegtrafikksentralen at de har fått over 30 meldinger om nedblåste trær over veiene i Østfold og Follo.

– Nattevakten har aldri hatt det så travelt som nå og alle våre mannskap er ute for å rydde trær, sier trafikkoperatør Ole Fredrik Haugen til VG.

I Follo har Politiet fått meldinger om at nedblåste trær skal ha truffet biler og hus i området Drøbak, opplyser politiet på Twitter.

En av de som har fått kjenne uværet på nært hold er Erik Saether. Han og familien var på hyttetur i Lyseren i Østfold da det plutselig ristet i hele hytta.

– Alt var fredelig og rolig da vi la oss om kvelden. Så våknet vi halv fire om natten av at det ristet i hele hytta.

– Vi trodde først det var jordskjelv, men da vi lyser opp på taket med lommelykt ser vi at et tretti meter langt tre ligger over hytta, forteller Saether til VG.

Treet skal ha laget flere hull i taket og knekt deler av konstruksjonene på hytta. Heldigvis ble ingen skadet og alle fire kunne gå tilbake til sengene side.









Flere fjelloverganger er stengt både i Sør-Norge og Nord-Norge på grunn av uværet.

Også fergesambandet på strekningen Langevåg-Buavåg er innstilt på grunn av værforholda. Fergesambandet på rute 1004 Gjermundshamn - Varaldsøy - Årnes kan bli innstilt på kort varsel.

Dette er status klokken 13:00 søndag:

Riksvei 7 Hardangervidda: Stengt.

Europavei 134 Haukeli: Stengt.

Fylkesvei 50 Hol-Aurland: Kolonnekjøring.

Riksvei 13 Vikafjellet: Stengt.

Fylkesvei 52 Hemsedalsfjellet: Kolonnekjøring.

Fylkesvei 53 Tyin-Årdal: Stengt, forventes åpnet klokken 9.

Fylkesvei 27 Venabygdfjellet: Stengt.

Europavei 10 Bjørnefjell: Stengt.

Europavei 6 Saltfjellet: Stengt.

Fylkesvei 45 Blåsteinsån bom til Grytestøl bom: Stengt på grunn av rasfare.

Du kan følge med på trafikken på Vegvesenets Twitter-konto eller på hjemmesiden deres.

Vått i vest

I tillegg til vind meldte Meteorologisk institutt at det ville bli mye nedbør natt til søndag.

– Det gjelder spesielt områdene som ligger sør på Vestlandet. Dette vil komme som regn i lavlandet da det er mild luft. I disse områdene kan det komme ganske mye regn ut på kvelden og til i morgen tidlig. Enkelte steder kan det komme opp mot 80 millimeter, opplyste statsmetotrolog Haga lørdag kveld.

Kan bli rekordlavt trykk

Uværet herjer for øyeblikket i Storbritannia.

Med uværet «Ciara» (kalt «Elsa» i Norge) forrige helg som bød på store nedbørsmengder, er det derfor fare for oversvømmelser også denne helgen, forklarer Steve Willington i Met Office i en pressemelding, ifølge Washington Post.

Det kraftige lavtrykket har fått navnet «Dennis» i Storbritannia. Det omtales som en «bomb cyclone», som det ikke finnes noe godt norsk uttrykk for, forklarer meteorolog Haga. Men begrepet brukes når trykket faller raskt. Denne gangen har lufttrykket falt med rundt 50 hektopascal, som er måleenheten for lufttrykk, på ett døgn.







Det store lavtrykket i det nordlige Atlanterhavet kan bety at vi slår den gamle lavtrykksrekorden, forteller statsmeteorolog Per Egil Haga til VG lørdag kveld.

Rundt klokken 18.40 var det trolig på sitt laveste, men værkartene er ennå ikke analysert, så hvor lavt det er er ikke klart. Utover natten vil lavtrykket stige langsomt igjen.

Den gjeldende rekorden er fra 10. januar 1993, da lufttrykket ble målt til 915 hektopascal.

– Nå ser det ut til dette stormsenteret utenfor Island kan bli tilsvarende lavt. Dette fører til at vannet løfter seg mye der det er lavest trykk, sier Haga.

Likevel skal ikke dette påvirke Norge i stor grad, sett bort ifra litt høy vannstand noen steder langs kysten. Det er gult farevarsel for høy vannstand langs kysten av Sør- og Østlandet.

– Fra mandag kan det bli ganske høy vannstand langs kysten fra Åna-Sira i Agder og østover til svenskegrensen. Det hadde vært atskillig mer alvorlig dersom vi fikk det inn i Skagerak, påpeker meteorologen.

Publisert: 15.02.20 kl. 18:46 Oppdatert: 16.02.20 kl. 14:32

