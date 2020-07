PST SLO TIL ETTER DENNE MELDINGEN: Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim gikk til PST etter å ha mottatt denne meldingen. Foto: Fredrik Solstad

Her er trusselen mot Frp-Helgheim: – Klart familien ble redd

Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim har mottatt en så alvorlig trussel at mannen som sendte den er pågrepet og fengslet.

Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim har blitt utsatt for trusler, bekrefter Politiets sikkerhetstjeneste (PST) overfor VG.

En mann ble torsdag pågrepet på bakgrunn av truslene. Han ble fredag ettermiddag varetektsfengslet i fire uker.

Nettavisen og Dagbladet omtalte saken først.

– Han ble pågrepet torsdag formiddag på grunn av gjentagelsesfare, noe som gjorde at vi mente han måtte varetektsfengsles. Det er også gjort våpenrelaterte funn i boligen, sier senior kommunikasjonsrådgiver i PST, Martin Bernsen, til Nettavisen.

– Din ekle lasaron

Helgheim sier til VG at han har vært forberedt på slikt, men at det selvsagt er tøft.

– Jeg har vært forberedt på slikt siden jeg ble valgt inn på Stortinget; at det ville bli tøffe sak. Jeg takler dette greit, jeg lar meg ikke skremme, men det er klart at familien ble redd og at det tenker mye på det.

Han sier det bare er denne ene trusselen fra den fengslede mannen han har mottatt.

I meldingen står det blant annet:

– Fortsett å snakk dritt så skal vi se hva jeg og gutta fra 313, young bloods, 187, gjør når vi ser deg i byen neste gang. Din ekle lasaron, moreeen din er bikkja mi/hora mi».

– Det er en ubehagelig melding, som jeg valgte å informere PST om, sier Helgheim.

– Mannen ble pågrepet ut ifra en konkret vurdering, både fare bevisforspillelse og annet, sier politiadvokat Line Nyvold Nygaard i PST til VG.

Hun sier det dreier seg om én konkret trussel mot Helgheim.

– Trusselen ble fremsatt i slutten av juni. Han er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 115, som dreier seg om trussel mot myndighetspersoner. Den kommer til anvendelse fordi Helgheim er Stortingsrepresentant, sier Nygaard.

I forbindelse med pågripelsen ble det gjort ransakelse på bopel.

– Gjentakelsesfare

– Da ble det funnet gjenstander der som gjør at han også er siktet for overtredelse av våpenloven, sier politiadvokaten.

Mannen har ikke ikke tidligere vært domfelt eller siktet for trusler mot myndighetspersoner, men han har ifølge Nygaard saker på seg om trusler fra tidligere.

– Grunnen til at han er varetektsfengslet er gjentakelsesfare, sier politiadvokaten.

– Har ikke erkjent straffskyld

Den siktede mannens forsvarer, Ole Magnus Strømmen, forteller til samme avis at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

– Min klient har ikke erkjent straffskyld og har gitt en fyldig politiforklaring. Han innrømmer at han har blitt provosert av Helgheims spissformulerte og sterkt innvandringskritiske uttalelser i ordskiftet om innvandring. Han skrev i ett tilfelle en melding til Helgheim på Facebook fordi han var irritert. Men det var aldri hans forsett å true på noen måte, sier han.

