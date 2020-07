Les dagens VG her!

I dagens VG kan du lese et stor intervju med Åge Aleksandersen. Den folkekjære artisten og Sambandet har tapt 12 millioner kroner på at alle konserter er avlyst under coronakrisen.

Nå nettopp

Kos deg også med en splitter ny utgave av VGHelg, der blant annet radioyndlingen Pål Plassen snakker om sin hemmelighet - og hvordan han taklet den.

Vi har også tatt en nærmere kikk på hyttemarkedet, og ekspertene forteller deg hvordan du kan gjøre et hyttekupp - akkurat nå.

Alt dette - og mye, mye mer - får du i dagens VG!

Publisert: 03.07.20 kl. 22:54

Mer om eavissalg