Mobilspill skal hindre drikkepress Dette mobilspillet skal forberede faddere ved universiteter og høyskoler på å håndtere situasjoner med drikkepress, vold og smittevern.

Mobilspill skal hindre drikkepress under fadderuken

Fadderuke og studiestart nærmer seg for nye studenter. Å unngå drikkepress og å passe på smittevern, er blant oppgavene faddere landet rundt må takle. Ved flere universiteter og høyskoler skal et mobilspill nå brukes i opplæringen av dem.

OPPLÆRING: Christine Holm Berntzen i sikresiden.no forteller at målet med spillet er at fadderne i forkant av fadderuken får trent seg i håndtere typiske situasjoner som kan oppstå. Foto: Skjermdump: «Trygg fadder»/Attensi

– Faddere får veldig ulik opplæring rundt om i landet. Derfor tenkte vi å lage et mobilspill med kvalitetssikret opplæring basert på erfaringer vi har gjort oss i tidligere fadderuker, forteller Christine Holm Berntzen.

Hun er rådgiver i sikresiden.no – et samarbeid mellom alle høyskoler og universiteter i Norge med informasjon om hva man kan gjøre i ulike typer krisesituasjoner. Spillet «Trygg fadder» er laget på spillplattformen Attensi, og ble først omtalt av nettavisen Khrono.

Foreløpig er det 27 ulike fadderordninger, med til sammen nesten 5000 faddere, som har meldt ifra om at de vil bruke spillet i år, ifølge Berntzen.

Poeng for riktige svar

Heidi Lovise Rognhaugen, Nestleder i fadderstyret ved Campus Kristiansand ved Universitetet i Agder, har selv testet spillet og forteller at de kommer til å bruke det i opplæring av høstens faddere.

– Jeg synes spillet er veldig bra fordi det gir fadderne mulighet til å få svar på spørsmål og det forbereder dem på studiestart, sier hun.

Rognhaugen sier at de ikke har noe negativt å si om spillet, men at det er mye informasjon å gå gjennom. At informasjonen er gjort om til et spill, tror hun er positivt.

– Det føles ikke som opplæring, men et spill. Det tenker vi kan motivere fadderne til å gå gjennom det, sier Rognhaugen.

Spillet inneholder en rekke «moduler», som er temaer med en gruppe spørsmål. Man får poeng for å svare riktig og bonuspoeng for raskt svar. Antall riktige svar avgjør hvor mange stjerner man får på hver modul.

FADDER: Heidi Lovise Rognhaugen er nestleder i fadderstyret ved Campus Kristiansand ved Universitetet i Agder. Foto: privat

– Viktig å snakke om drikkepress

En av modulene i spillet er «Over grensa». Her kan fadderne spille spill som blant annet involverer spørsmål om drikkepress og flørting.

– Vi tenker det er viktig at det blir snakket om drikkepress fordi en av våre hovedtematikker er inkludering, Alle skal føle seg inkludert, så det at fadderne blir bevisste på at det ikke er alle som vil feste for eksempel, er veldig viktig for oss, sier Rognhaugen.

At fadderuken blir vellykket kan være viktig. I Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2014 kom det frem at de som deltok på fadderordningen, har flere nære venner på studiestedet enn de som ikke deltok.

Berntzen fra sikresiden.no forteller at det ble lansert en pilot av spillet i fjor som ble testet og evaluert på seks studiesteder.

– Der så vi at spillet slo skikkelig an. De spilte de samme modulene om og om igjen for å få bedre score, forteller hun.

Da var «over grensa» en av modulene som ble mest spilt. Spill om fadderrollen og usynlige sykdommer (som depresjon, angst, diabetes og epilepsi), var også blant de mest spilte.

Annerledes fadderuke

Med den pågående corona-situasjonen er det mye som blir annerledes i 2020, også fadderuken. Flere av landets største undervisningssteder planlegger alternative fadderuker.

Berntzen fra sikresiden.no forteller at de har inkludert smitteverntiltak i spillet som oppdateres ut fra rådene som kommer fra myndighetene.

– Jeg tenker de fleste har fått inn smittevernreglene, men det er viktig å vite hvordan de fungerer med tanke på studiehverdagen. Mange flytter til en ny by og møter nye mennesker. Derfor synes vi det er veldig bra at dette er inkludert i spillet, sier Rognhaugen.

