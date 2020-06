SVØMMING: Arbeiderpartiet mener regjeringen må gjøre mer for å sikre god svømmeopplæring. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

Arbeiderpartiet: Dagens svømmeopplæring holder ikke mål

Arbeiderpartiet mener regjeringen ikke gjør nok for å sikre at barn lærer seg å svømme. Kunnskapsministeren mener dagens svømmeopplæring tilfredsstiller kravene.

Sommeren er for mange nordmenn en tid da solen og sjøen nytes. Dessverre er sommeren også høysesong for drukningsulykker.

I løpet av 2019 mistet 86 mennesker livet i drukningsulykker.

Så langt i 2020 har 28 personer omkommet som følge av drukning, ifølge tall fra Redningsselskapet.

ETTERLYSER KRAFTTAK: Arbeiderpartiets skolepolitiske talsperson, Torstein Tvedt Solberg, etterlyser et krafttak i svømmeopplæringen i norske skoler. Foto: Frode Hansen, VG

Haster å ta grep

Arbeiderpartiets skolepolitiske talsperson, Torstein Tvedt Solberg, mener sommerens drukningsulykker viser at svømmeopplæringen i Norge ikke er god nok, og at det haster å ta grep.

– Vi kan ikke være fornøyde når undersøkelser viser at norske barn er dårligst i Norden til å svømme. Kommunene må ta større ansvar for svømmeopplæringen og det bør inn som et tydeligere mål i læreplanene, sier han til VG.

I de nye læreplanene som gjelder for kroppsøvingsfaget fra høsten 2020, skal norske elever allerede fra 2. trinn tilvenne seg til og bevege seg i vann.

Etter fjerde trinn skal norske elever i utgangspunktet være svømmedyktige ved å falle uti dypt vann og svømme 100 meter på magen.

Tidligere undersøkelser viser at det ikke alltid er tilfellet.

Rundt halvparten av norske femteklassinger klarer å svømme 200 meter sammenhengende.

Mer opptatt av å teste

Arbeiderpartiet har tidligere fremmet en nasjonal handlingsplan for svømmeopplæring på Stortinget.

Alle forslagene ble imidlertid stemt ned av regjeringen.

– Vi mener alle elever som har forutsetning for å lære å svømme skal få muligheten til å lære det, sier han.

Det er kommunene som har ansvaret for svømmeopplæringen.

Arbeiderpartiet har derfor satt av 6 millioner kroner som skal gå til norske kommuner, og ønsker i tillegg å få på plass en egen ordning for bygging av svømmehaller.

– Det er behov for et nasjonalt krafttak og da må fellesskapet stille opp, sier Solberg og fortsetter:

– Regjeringen har vært mer opptatt av å teste svømmeferdigheter og innføre nye tester, enn å komme med konkrete tiltak som sikrer at barn lærer seg å svømme.

KNALLVÆR: De siste ukene har store deler av landet hatt fint vær. Bildet viser badestranden på Tjuvholmen. Foto: Thomas Andreassen

VG har tidligere skrevet om hvordan penger som opprinnelig skulle gå til svømmeopplæring for barn og innvandrere sto ubrukt.

Det mener Solberg er for dårlig.

– Vi har hatt jevnlig kontakt med flere aktører, som Redningsselskapet, og dette er krav og forventninger som kommer opp hver gang Stortinget diskuterer statsbudsjettet. Det er veldig skuffende at regjeringen ikke prioriterer dette, sier han.

Tilfredsstiller kravene

Kunnskap og integreringsminister, Guri Melby (V) sier at regjeringen de siste årene har igangsatt en rekke tiltak som skal styrke svømmeopplæringen.

Blant annet har de lansert nye læreplaner og satt av ekstra midler til minoritetsspråklige barn, unge og voksne i grunnskoleopplæringen som ikke kan svømme.

– Jeg synes dagens svømmeopplæring tilfredsstiller kravene til svømmedyktighet. Det som bekymrer meg er de som ikke klarer eller har mulighet til å nå kravene, sier hun til VG.

Å sette mål for svømmeopplæringen mener statsråden også er viktig for å ha en standard for hva man minimum bør kunne for å kalles svømmedyktig.

– En test er ofte en fin måte for å undersøke om man har nådd målene. Målene for svømming i læreplanene er konkrete og gir tydelige forventninger til hva elevene skal lære, sier hun.

TILFREDS: Kunnskap- og integreringsminister, Guri Melby (V) mener dagens svømmeopplæring tilfredsstiller kravene til svømmedyktighet. Foto: Helge Mikalsen

Svømmehaller har åpnet igjen

Regjeringen har i år satt av 70 millioner kroner til svømmeopplæring for barn i alderen 4 til 6 år.

Om lag 30 millioner kroner av den totale bevilgningen er fordelt per april 2020.

– Imidlertid viser prognosen fra embetene at de vil kunne greie å bruke opp budsjettet på ordningen i 2020 under forutsetning om at de raskt kommer i gang igjen med svømmeopplæringen, sier statsråden.

Melby sier det har vært ekstra utfordrende å drive vanlig svømmeopplæring den siste tiden, siden skolene har vært stengt.

– Men etter at skoler og svømmehaller åpnet igjen, har mulighetene vært bedre.

Ønsker å rette større oppmerksomhet

– Arbeiderpartiet mener regjeringen har hatt manglende oppmerksomhet på dette området over lang tid og ikke har gjort nok for å styrke svømmeopplæringen blant barn og unge?

– Vi kan sikkert få enda mer oppmerksomhet på hvor viktig det er å lære å svømme. Nå har også denne våren skilt seg ut på grunn av Covid-19 som har tatt store deler av både min og resten av regjeringens oppmerksomhet og det tror jeg egentlig Arbeiderpartiet skjønner, sier hun og fortsetter:

– Nå begynner imidlertid livet å normaliseres igjen, og svømming er noe jeg ønsker å rette mer oppmerksomhet mot.

