Foto: Terje Bringedal

FHI-møte etter smitteimport til Norge

41 av de coronasmittede her til lands i uke 25 hadde et annet fødeland en Norge, viser FHI-tall. Mye av grunnen er smitteimport.

Nå nettopp

Av i alt 105 nye smittetilfeller i uke 25 var 41 personer med fødested utenfor Norge. Det opplyser seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Umaer Naseer.

Onsdag denne uken hadde FHI møte med Helsedirektoratet og et fåtall kommuner på Østlandet. Temaet for møtet var smitteutviklingen blant personer som ikke er født i Norge.

– Vi så i overvåkningen at det var en utvikling over normalen. For å forsikre oss om at kommunene med disse smittetilfellene hadde kontroll, tok vi initiativ til møtet, sier Naseer.

Han opplyser at FHI jevnlig har lignende møter med ulike aktører for å kunne holde seg oppdatert på smittesituasjonen.

Skyldes smitteimport

Av de 41 smittetilfellene blant personer født utenfor Norge hadde 15 Pakistan som fødested. FHIs oversikt over coronapasienter på sykehus viser at 18 av 36 pasienter som var innlagt med coronasmitte i uke 25 er født i utlandet. 11 av disse er født i Pakistan.

– Det høye tallet blant nordmenn født i Pakistan skyldes i stor grad smitteimport fra personer som har kommet fra Pakistan til Norge, forteller Naseer.

Han mener tallene ikke er urovekkende.

– Utfallet av møtet var at vi inne anser smittesituasjonen som et problem. I kommunene har smittevernteamene god kontroll, sier Naseer.

Lavt smittetall

Folkehelseinistituttes ukerapport for uke 25 viser at smittespredningen i Norge fortsatt er på et lavt nivå. Andelen blant de testede som fikk en positiv test var under 0,7. VGs oversikt viser at det fredag var innrapportert 8 828 positive coronatester i Norge.

«Etter en nedgang i ukentlig meldte covid-19 tilfeller fra uke 13 har antall meldte tilfeller vært stabilt med små endringer de siste fire uker. Antall personer testet for covid-19 i uke 25 var omtrent på nivå antall testede i uke 24», skriver FHI i rapporten.

Publisert: 27.06.20 kl. 18:20

Mer om Coronaviruset Pakistan Norge Folkehelseinstituttet Helsedirektoratet

Fra andre aviser