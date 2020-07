SØSTRE: Ridwan (22), Selma (18) og Aisha (25) har vokst opp i Elverum sammen med resten av familien. Foto: Mattis Sandblad, VG

Rasisme-sak i Elverum har vekket oppsikt: Dette sier familiene

ELVERUM (VG) Historien om den norsk-somaliske familien Bulhan som føler seg utsatt for rasistiske angrep fra en annen familie i Elverum, har skapt stor blest den siste uken. VG har møtt begge familiene, som har svært sprikende forklaringer på hva som skal ha skjedd.

Nå nettopp

Det var Østlendingen som først intervjuet familien Bulhan. Etter 26 år i Elverum flytter de nå til Oslo på grunn av det de beskriver som rasistiske angrep fra en annen familie.

Da VG møtte mor Fadumo (60) og døtrene Selma (18) og Ridwan (22) fredag formiddag, var de godt i gang med flyttingen. Søsteren Aisha (25) hjalp også til.

– Elverum er hjembyen vår, men nå må vi nesten bare flytte, sier Ridwan.

Lillebror Ibrahim (13) var ikke til stede under intervjuet. Familien består også av en eldre bror og søster, som ikke bor i Elverum.

PÅ FLYTTEFOT: Familien Bulhan, som har opprinnelse i Somalia, flytter fra Elverum etter 26 år. Foto: Mattis Sandblad, VG

Dømt i 2018

Familien Bulhan hevder at de gjennom tre år har blitt utsatt for rasisme fra den andre familien, og at situasjonen eskalerte med to voldsepisoder den siste uken.

De mener det hele begynte høsten 2017, i forbindelse med en uenighet mellom de to familiene.

Da politiet kom til stedet den gang, vitnet de at faren i den andre familien ropte «sieg heil» mens han løftet høyre arm slik det er tradisjon for blant nazister.

Han ble anmeldt av politiet for hatefulle ytringer, og ble året etter dømt til 45 dagers fengsel.

les også Mena og Williamson anmelder rasisme: – Gråt i hele går

I dommen fremgår det at faren også hadde sagt at konflikten de hadde ikke skulle løses som i «uggabugga-land», samt at han ikke likte «svartskaller» som bare snyltet på den norske stat.

– Jeg ble irritert på politiet, fordi jeg ikke fikk mulighet til å forklare meg, sier faren til VG om hendelsen i 2017.

– I rettssaken fikk ikke engang jeg, som hadde vært til stede, vitne. De hadde bestemt seg for at det ikke fantes noen grunn for å si det, legger moren til.

– Men er det en grunn til å si slike ting selv om man blir sint?

– Nei, jeg mener det ikke slik, men han var sint og går ikke rundt og snakker slik til daglig.

Denne uken publiserte et familiemedlem et rasistisk budskap på sosiale medier.

– Det ble fjernet med en gang jeg oppdaget det. Jeg ble veldig sint. Sånt gjør vi ikke, sier moren.

– Trodde vi skulle dø

Fredag for halvannen uke siden oppsøkte Bulhan-søstrene den aktuelle familien etter en truende situasjon samme dag, forteller de.

Ifølge søstrene endte det med at de ble jaget bort med en jernstang og et balltre. De hevder Selma ble slått med en gjenstand og at bilen ble påført skader.

Videre forteller de at det hele tilspisset seg forrige mandag, da faren i den andre familien oppsøkte dem i nabolaget.

De hevder blant annet at faren tok kvelertak på Selma og slo Fadumo.

– Vi trodde vi skulle dø, sier Ridwan.

– Vi hadde ikke gjort noe. Den eneste grunnen til at han angrep oss, er på grunn av hudfargen, sier Selma.

SKAL STUDERE: For Selma (18) går ferden videre til Lillehammer, hvor hun skal studere. Foto: Mattis Sandblad, VG

Sprikende forklaringer

Da VG møter moren og faren fra den andre familien lørdag, har de en annen versjon av hva som skjedde. Foreldrene, som har tre mindreårige sønner sammen, ønsker å uttale seg anonymt.

Den siste uken har navnene deres blitt offentliggjort i ulike sosiale medier, noe som har ført til hatmeldinger og drapstrusler.

Det familien Bulhan omtaler som en truende situasjon fredagen, mener foreldrene var en uheldig kommentar fra den ene sønnen.

– Han og noen kompiser hadde syklet forbi en av naboene tidligere på dagen. Han pekte på henne og sa «Nav er den veien», sier moren.

Ridwan på sin side mener at guttene syklet rundt naboen, mens de kalte henne «neger» og sa «vi skal drepe deg».

les også De har selv opplevd rasisme: Håper barna vil slippe

Foreldrene, som var borte da jentene senere oppsøkte huset, bekrefter at sønnene hadde med seg en jernstang ut. Ikke for å slå, men for å skremme, ifølge moren.

Når det gjelder mandagen, forteller foreldrene at den ene sønnen hadde blitt banket opp, blant annet av et medlem i familien Bulhan. Dette avviser familien.

Faren forteller at han derfor gikk opp til huset til familien Bulhan, for å få vite hva som hadde skjedd. Han avviser at han tok kvelertak og slo. Han hevder imidlertid at det samme familiemedlemmet, pluss tre andre ukjente, slo og sparket han i hodet på vei ut.

Ifølge Aisha har familiemedlemmet forklart at dette ble gjort i selvforsvar.

TRUSLER: Familien som er beskyldt for rasisme, forteller at ukjente biler kjører opp til huset deres. De har også mottatt mange hatmeldinger og drapstrusler, og vil derfor ikke omtales med navn i VG. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Spøk og tull

Til tross for at han ble dømt i 2018, har faren publisert hatefylle ytringer på sin Facebook-profil. På spørsmål fra VG om han forstår at dette skaper reaksjoner, svarer han:

– Det er spøk og tull. Alle gjør det jo.

– Alle gjør det ikke. Og man vet ikke om det er spøk og tull.

– Det er komikk. Jeg ser det komiske i det liksom.

– Når noen skriver noe slikt, er det vanskelig å vite om det er ment humoristisk eller som en spøk. Derfor lurer jeg på om du forstår at noen reagerer?

– Ja, ja, jeg skjønner jo kanskje det da, at noen ikke tåler det.

– Er det slik at du da fremover ikke kommer til å legge ut det som folk kategoriserer som rasistiske utsagn?

– Nei, det vet jeg ikke. Det er spøk og tull.

– Jeg tenker at siden du har blitt dømt for det, så er det jo en domstol som har sagt dette er ulovlig oppførsel.

– Det var derfor jeg ikke sa noe stygt sist. Jeg lærte det forrige gang, at jeg ikke kunne si slike rasistiske ting.

– Du hadde lyst, men du lot være?

– Ja, jeg kunne jo ikke si noe.

Uklart hendelsesforløp

Politiinspektør Henning Klauseie bekrefter at de rykket ut til en hendelse forrige mandag. De etterforsker saken og har kalt inn opptil 30 personer til avhør.

– Vi må finne ut i hvilken grad det var fysisk eller verbalt, og hva som skjedde og hvordan. Der er det litt motstridende opplysninger. De ulike sidene er ikke helt overens om hendelsesforløpet, sier Klauseie til VG.

– Er handlingene fra de mistenktes side rasistisk motivert?

– Det er påstått fra de fornærmedes side at det er hatkriminalitet vi snakker om her, sier Klauseie.

– Kom noen til skade under hendelsen?

– Det er noen som har sagt noe om at de har blitt dyttet og lignende, men vi snakker ikke om store skader. Men vi har sett en finger som har blitt klemt i en dør. Det er foreløpig ikke noe vi kan kalle «skade» i lovens forstand.

De to familiene har imidlertid en annen versjon. Familien Bulhan beskriver mye blod fra fingeren som kom i klem, og sier at Fadumo har fått skader i ryggen, høyre skulder og høyre arm, samt et stort sår i hodet.

Faren sier at han fikk hjernerystelse, og at sønnen også ble skadet.

POLITIINSPEKTØR: Henning Klauseie. Bildet er tatt i fjor. Foto: Frode Hansen, VG

– Har levd i frykt

Familien Bulhan forteller at de ikke lenger føler seg trygge etter voldshendelsene.

– Det er veldig vondt og veldig skummelt. Jeg har levd i frykt de siste tre årene, sier Fadumo.

– Vi er vant med rasisme, men det har jeg følt at vi bare må svelge. Nå har det blitt voldelig og da må vi stå opp for oss selv, sier Ridwan.

Nå flytter moren, Ridwan og Ibrahim til Oslo, mens Selma flytter et annet sted i landet for å studere.

– Det er trist, men det er betryggende at vi ikke må se oss over skulderen, sier Selma.

STØTTE: Familien har fått tilsendt masse blomster fra fremmede. Foto: Mattis Sandblad, VG

– Ikke riktig fremstilt

Før helgen skrev Elverum-ordfører Lillian Skjærvik på kommunens Facebook-sider at ingen skal oppleve at det ikke er trygt å være hjemme i sin egen by.

– Familien har trakassert oss i over tre år. Sønnene har aktivt plaget oss i de årene. Vi har aldri opplevd maken på rasisme, sier Aisha.

Det avviser foreldrene i den andre familien.

– Det har vært stille helt til de dukket opp utenfor huset vårt natt til lørdag. Vi har aldri hatt noe med dem å gjøre hverken før eller etter hendelsen i 2017, sier moren.

Foreldrene sier at familien føler seg urettferdig behandlet, da de mener saken ikke er riktig fremstilt.

– Slik alt blir fremstilt i dag, er jeg Norges største rasist, sier faren.

– Men du ser ikke på deg selv som rasist?

– Ingen rasist. Uavhengig av om folk kommer fra Norge, Island, Polen, Afrika eller hvor som helst: Når noen er slem mot ungene mine, blir jeg sint.

Gjennom intervjuet bruker han «N-ordet» gjentatte ganger.

– Da jeg gikk på skolen, lærte vi ordet neger. Det ordet bruker jeg den dag i dag. Jeg har en kamerat fra Kongo. Han kaller meg bror, og jeg kaller han neger. Jeg ser ikke på meg selv som rasist. Vi har vært på ferie i Afrika. En rasist reiser vel ikke til Afrika?

Koker på sosiale medier

Saken med de to familiene har vakt stor oppsikt på sosiale medier.

– Vi håper at politiet får mulighet til å gjøre jobben sin. Vi har trykk på saken og håper at om noen skal dømmes, så dømmes de av en domstol og ikke på Facebook, Snapchat og Instagram, sier politiinspektør Klauseie.

Trykket på sosiale medier skaper en tilleggsdimensjon, fortsetter han. Politiet får opplyst at det kommer inn trusler fra folk i hele landet som ikke har noe med saken å gjøre.

– Det betyr at vi får ekstraarbeid med det også, for vi skal jo sørge for at alle er trygge. Det er ikke greit å true de som er mistenkt for å ha gjort noe straffbart heller.

– Blir ikke tatt seriøst

Familien Bulhan er ikke imponert over politiets innsats. De hevder at de har anmeldt familien «utallige» ganger, og skjønner ikke hvorfor politiet kun har registrert én.

– Vi blir nedprioritert. Det blir ikke tatt seriøst, sier Aisha.

Politiet avviser at det har blitt levert flere anmeldelser. Klauseie viser til at Fadumo i mars 2019 anmeldte at det ved flere anledninger hadde skjedd skadeverk på familiens bil.

– Dette er den eneste anmeldelsen hun har innlevert. Saken ble henlagt etter en tid da det ikke var opplysninger om gjerningsperson, sier han.

I tillegg til denne anmeldelsen, viser en gjennomgang av politiets vaktjournal to hendelser fra 2017 og 2020. Ingen av disse ble anmeldt.

– Håper det gir seg

Familien som anklages for rasisme, opplyser at de kommer til å anmelde den siste hendelsen.

De har allerede vært inne til avhør, og føler at politiet tar saken på alvor.

– Ungene får ikke lov til å forlate hjemmet slik situasjonen er nå. Vi får drapstrusler hver dag. Vi håper at det gir seg etter hvert, sier foreldrene.

Publisert: 06.07.20 kl. 09:26

Mer om Politiet Elverum Rasisme Hatkriminalitet Østlendingen

Fra andre aviser