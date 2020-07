Knivangrepene i Sarpsborg: Slik var den dramatiske timen

I løpet av ti minutter tirsdag kveld fikk politiet melding om tre knivstikkinger i Sarpsborg. Ifølge vitner kjørte den drapssiktede mannen fra sted til sted, før han til slutt ble pågrepet.

Politiet sendte alle tilgjengelige mannskaper til Sarpsborg sentrum tirsdag kveld, da de i løpet av kort tid fikk meldinger om flere knivstikker.

Hendelsen ble kategorisert som en «mulig pågående livstruende hendelse» og politiet oppfordret folk til å holde seg innendørs.

En 31 år gammel mann ble pågrepet en time etter den første meldingen – slik var de dramatiske minuttene:

Omtrent klokken 23.30:

Politiet får melding om en knivstukket kvinne på parkeringsplassen ved bussholdeplassen i Sarpsborg. Nødetater fra hele Østfold samt flere patruljer fra Oslo ble sendt til byen, og det sto på et tidspunkt opptil ti ambulanser i beredskap ved Sotrbyen kjøpesenter.

Ifølge politiet satt kvinnen i 50-årene i en bil og ventet på en slektning da hun ble angrepet med kniv. Hun døde senere av skadene. Det er ingen kjent relasjon mellom henne og drapssiktede.

ANGREPET OG DREPT: En kvinne i 50-årene satt og ventet på en slektning ved bussholdeplassen da hun ble angrepet med kniv. Hun døde av skadene. Foto: Gisle Oddstad, VG

Noen minutter etter klokken 23.30:

Politiet får melding om nok en knivstukket kvinne, denne gangen i St. Nikolas-gate. To vitner forteller til VG at de ble oppringt av en som ropte om hjelp. Personen befant seg innendørs, og de to måtte sparke inn døren for å komme seg inn. Gjerningsmannen hadde da dratt videre.

Tove Olaussen (70) bor rett i nærheten. Hun forteller at hun våknet av et redselsskrik.

– Jeg våknet av et skrik. Hyling, sånn redselsskrik. Det var det første jeg hørte, og så hørte jeg politibilene og ambulansen. Jeg skjønte at det måtte være noe gærent, sier 70-åringen til VG.

Natt til onsdag var tilstanden til kvinnen kritisk, men onsdag formiddag opplyser politiet at hun er utenfor livsfare og på bedringens vei.

Cirka klokken 23.40:

Ti minutter etter den første meldingen får politiet melding om en tredje knivstukket kvinne på en adresse i Oscars gate.

Ekteparet som bodde på adressen sier til VG at de satt og så på TV da det banket på døren. Mannen trodde det kunne være sin egen mor, og gikk for å åpne døren.

– Da sto mannen med kniv der. Han prøvde å knivstikke meg, men jeg gikk bakover og kom meg unna. Jeg var på vei for å hente noe å forsvare meg med, sier han.

Den nå drapssiktede mannen skal deretter ha gått inn i stuen. Der skal han ha knivstukket kvinnen i håndleddet.

– Jeg ble helt sjokkert. Jeg forventet ikke at det skulle skje. Lyset var slått av, så det var vanskelig å se ansiktet hans. Han traff meg med kniven i venstre håndledd. Det var kjempevondt, sier kvinnen til VG.

Etter knivstikkingen forlot den nå drapssiktede mannen huset. Et vitne fortalte til VG i natt at en kvinne lå på bakken i Oscars gate.

– Jeg kunne se papir og blod, og det var helt kaos.

Kvinnen ble sendt til sykehus, men kom fra hendelsen med mindre alvorlige skader. Onsdag ble hun skrevet ut.

JOBBER PÅ STEDET: Her jobber politiets krimteknikere på åstedet i Oscars gate. Foto: Maud Lervik, VG

Klokken 00.30:

Gjerningsmannen blir pågrepet på en adresse han har tilknytning til. Pågripelsen skjedde etter at ett av ofrene gjenkjente gjerningsmannen og ga navnet til politiet. Mannen, en norsk statsborger av somalisk opprinnelse, er siktet for drap og drapsforsøk.

Ole Martin Gilde forteller at han ble vitne til pågripelsen, som skjedde i en leilighet like i nærheten av hans egen bolig.

– Jeg ser rett inn. Jeg hørte at politiet ville inn. Jeg tror de slo seg gjennom døren. Jeg så at de gikk inn, og rett før de gikk inn så jeg en mann der inne, sier han.

Vitner som VG snakket med i natt forteller at gjerningsmannen kjørte fra sted til sted. Dette er foreløpig ikke bekreftet av politiet, som sier at de er i gang med å kartlegge hvordan siktede beveget seg.

Politiet sier at siktede har en relasjon til de to siste ofrene, men de ønsker ikke å utdype hva slags relasjon det er snakk om.

Forsøkes avhørt

Siktede vil bli forsøkt avhørt i løpet av onsdagen. Det er foreløpig uklart hvordan 31-åringen stiller seg til anklagene.

Han ble innlagt på sykehus etter pågripelsen. VG er kjent med at mannen i flere år har fått behandling for psykiske lidelser, og at politiet nå etterforsker om dette har sammenheng med nattens knivangrep.

– Jeg er på vei til å møte klienten min nå. Det er planlagt avhør i dag rundt klokken 15.00. Så får vi se om det lar seg gjennomføre, sier forsvarer Marius Otterstad til VG.

Etterforskningen så langt bekrefter at det ikke er snakk om flere gjerningspersoner.

