UHOLDBART: For å få rabatt på ferger i Norge, må du sette inn store summer før du reiser. Bård Hoksrud mener regjering bør forlenge rabatten under en sommer der mange skal på Norgesferie. Foto: Gisle Oddstad

Hoksrud om fergepriser: – Uholdbart

Bård Hoksrud (Frp) mener det blir helt feil hvis folk må bruke feriepengene sine på dyre fergekort. Han ber regjeringen gi rabatt ut sommeren.

For mindre enn 10 minutter siden

Søndag skrev VG om Vibeke Thunold Ludvigsen fikk sjokk da de skjønte at de måtte punge ut med 14.300 kroner for å få rabatt på fergeturer i sommer.

Det mener stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) blir helt feil. Han ber regjeringen snu:

– Jeg utfordrer samferdselsministeren Knut Arild Hareide (KrF) til å videreføre reglene vi har hatt ut sommeren for person- og bobiler.

Slik fungerer AutoPASS for ferge For å oppnå maks rabatt må det opprettes en AutoPASS-fergekonto hvor man betaler inn på forskudd. Forskuddsbetalt avtale gir 50 prosent rabatt for privatkunder og 40 prosent rabatt for firmakunder

På fergene vil man nå ta betalt via AutoPASS-brikke eller AutoPASS-ferjekort, og betalingen blir trukket fra innbetalt forskudd på din AutoPASS-fergekonto. Forskuddsbeløpene er satt til: Forskudd klasse 1 (kjøretøy fra 0–8 meter) kr 3.600

Forskudd klasse 2 (kjøretøy fra 8,01–17,50 meter) kr 14.300

Forskudd klasse 3 (kjøretøy over 17,51 meter) kr 27.100 Vis mer

For å få rabatt på ferger i Norge, må man nemlig forskuddsbetale, gjennom en Autopassordning.

Summen bestemmes ut ifra hva slags kjøretøy du har. Taksten for en personbil er 3.600 og 14.300 kroner for biler over åtte meter – som familien Ludvigsens bobil.

FERGEOPPRØR: Møre og Romsdal fylkeskommune har økt billettprisene for å få høyere inntekter. Det har skjedd flere steder i landet. Foto: Gisle Oddstad

Samtidig har fergeprisene skutt i været over hele landet, og sinnet og opprøret har kommet hakk i hæl. Opprørerne frykter fraflytting fra øyene og rasering av lokalsamfunn.

– Uholdbart

Autopassordningen kom på plass under coronakrisen, med rabatterte priser. Stortinget bestemte da å redusere takstene med rundt 70 prosent.

Fra 1. juli var det tilbake til ordinære takster.

– Det er uholdbart. Dette er deler av feriepengene til folk, og hvis de ikke bruker fergene så mye, tar det lang tid før folk får brukt pengene sine, sier Hoksrud.

Han mener dette handler om at regjeringen nå har sagt at nordmenn skal bruke Norge i sommer, og at dette da må følges opp på politisk hold:

– Vi må la folket reise uten å bli flådd.

– Hvorfor gjorde dere ingenting med prisene da dere satt i regjering og hadde samferdselsministeren?

– Det er ikke nødvendigvis autopass som er problemet, men det at man må betale inn et altfor høyt forskudd, sier Hoksrud og legger til:

– Vi har vært opptatt av å ta bort eller kraftig få redusert forskuddsbetalingen man har måttet betale på fergene. Men dette har vi stått veldig alene om. Vi fikk gjennom en kraftig reduksjon i forbindelse med krisepakken, den gjaldt dessverre bare frem til 1 juli, og jeg mener den bør fortsette. Vi har i tillegg nå fremmet forslag om å redusere prisen for bobiler slik at den blir lik personbiler. Frp fikk gjennom lav takst for bil og campingvogn/tilhenger på lik linje med personbil, når autopassordningen ble innfør.

Dette er ikke første gang Frp ønsker å redusere utgifter nordmenn måtte ha i forbindelse med ferien.

I slutten av mai krevde Sylvi Listhaug at nordmenn skulle få slippe bompenger på alle landets riksveier i sommerferien.

Hareide: – Villig til å diskutere

LUKKER IKKE DØREN: samferdselsminister Knut Arild Hareide er villig til å se på hva som kan gjøres med de høye inngangssummene. Her er han i Møre og Romsdal i februar med kommunalminister Linda Helleland (H) for å møte «fergeopprørerne». Foto: Mattias Sandblad

I en e-post til VG skriver samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) at han skjønner at folk reagerer:

– Jeg har forståelse for at mange opplever dette som kostbart og ser at det kan slå skjevt ut for enkelte grupper. Dette er noe jeg vil se nærmere på og vurdere om det bør gjøres endringer. Vi er villige til å diskutere ytterligere justeringer, slik at ordningen er til beste for brukerne.

Han påpeker at de gikk tilbake til ordinære takster fordi rabatten bare var ment som en del av Stortingets krisepakker:

– I tråd med Stortingets vedtak opphører dette nå da det var en del av krisepakken og ikke ment å være permanent. Vi har ikke nå penger til å gjøre dette permanent nå, men vi har gjort erfaringer denne våren og dette er erfaringer jeg vil ta med meg i arbeidet med dette systemet, sier Hareide.

Publisert: 06.07.20 kl. 15:22

