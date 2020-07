MATSERVERING: Iselin Nybø mener mange hoteller har vært kreative under buffet-forbudet. Foto: Trond Solberg

Nye coronaregler - buffet-forbud oppheves

Fra 15. juli blir det igjen lov å servere mat som buffet på steder som hoteller og kantiner.

Oppdatert nå nettopp

Et av tiltakene i kampen mot coronaviruset har vært å forby buffeter. Men nå blir det endringer, opplyser næringsminister Iselin Nybø (V) til VG.

Hun mener at opphevingen av forbudet vil gjøre livet enklere for hoteller som igjen kan tilby gjestene bedre valgmuligheter i serveringen.

Nybø: Ikke for tidlig

– Jeg tror folk kommer til å være fornøyde med at enda mer av normaliteten kommer tilbake igjen. Nå er vi inne i en sesong der folk er på ferie med de gledene og godene det innebærer.

Nybø mener ikke opphevingen kommer for tidlig.

– Dette er faglige råd som vi forholder oss til. Når det nå skal serveres buffet er det fortsatt en del ting som er viktige å ta hensyn til.

Nybø forklarer at Helsedirektoratet skal utarbeide detaljene nærmere.

– Det må fortsatt må være en meter mellom kundene og god håndhygiene.

les også Petter Stordalen om coronakrasjen: – Et stort svart hull

Enklere

– Dette er veldig positivt, sier Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef for NHO Reiseliv.

– Både hoteller og catering har etterlyst dette, sier Bjørndal.

Han mener opphevingen vil gjøre hotellfrokoster og andre konsepter betydelig enklere å gjennomføre.

– Dette vil også gjøre reiselivbedrifter mer attraktive når man igjen kan levere et fullverdig produkt. Vi setter pris på at Nybø har lyttet til dette, sier han.

BRA: Morten Thorvaldsen ønsker opphevingen velkommen. Foto: Mattis Sandblad

– Jeg er positiv til at forbudet oppheves, sier Morten Thorvaldsen konserndirektør for hotell og restaurant i Olav Thon Gruppen.

Thorvaldsen forteller at hotellene i dag har en såkalt peke-buffet, hvor kokken står bak pleksiglass og legger opp mat på tallerkenen til gjestene.

– Det tar jo litt lengre tid for gjester og for oss. Hvis dette stemmer vil vi få en enda enklere måte å håndterer frokosten på, sier han.

Fredag klokken 12 vil Folkehelseinstituttet (FHI) og regjeringen legge frem nye reiseråd for land i EØS- og Schengen-området. Reiserådene vurderes hver 14. dag og FHI har opplyst til VG at rådene for de nordiske landene også vil bli oppdatert i morgen.

Publisert: 09.07.20 kl. 17:37 Oppdatert: 09.07.20 kl. 17:47

Les også

Fra andre aviser