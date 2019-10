OPPOVER: Sveinung Rotevatns sjanser øker for å gå enten helt til topps eller via nestleder-vervet i partiet. Bildet er fra valgkampen før 2017-valget, da Rotevatn ikke ble gjenvalgt til Stortinget. Foto: Harald Henden, VG

Lederstriden i Venstre: Fylkestopper støtter Rotevatn

Sveinung Rotevatn (32) får stadig tyngre støtte som ny leder eller første nestleder i Venstre. Men Abid Raja (43) har stor appell på grasrota i partiet, sier fylkesledere til VG.

Innen kommende helg skal fylkene og lagene i Venstre si sin mening om hvem de mener bør styre partiet inn mot stortingsvalget i 2021. En rekke tillitsvalgte og lokale topper mener at partileder Trine Skei Grandes tid er over, etter at Venstre fikk 3,9 prosent i høstens lokalvalg.

VG har vært i kontakt med ledelsen i de 14 fylkeslagene til Venstre. Ingen av de vil siteres med navn før forslagene er sendt valgkomitéen.

Innspillene skal sendes til valgkomiteen innen søndag. Venstres nye ledelse blir valgt på landsmøtet i april i 2020.

I åtte av fylkeslagene har ledere og nestledere, som også har plass i landsstyret, svart på hvem de ønsker at skal gå inn i ledertrioen til våren.

Fylkeslederne er overfor VG helt unisone i sitt ønske om en utskiftning av ledertrioen i Venstre. De er svært delt i spørsmålet om det holder med en utskiftning blant de to nestlederne, eller om partileder Trine Skei Grande bør erstattes.

Omkvedet er at det er et kraftig undertrykk i partiet for en fornyelse i ledelsen etter et valgresultat som er beskrevet som begredelig.

SVART BIL: Sveinung Rotevatn er i dag statssekretær i Klima- og miljødepartementet. Han jobber under statsråd og nestleder i partiet, Ola Elvestuen (V), og får kjøre statsrådsbil en gang iblant. Foto: Thomas Andreassen, VG

Rotevatn favoritt hos flest

Blant fylkestoppene VG har snakket med, er Sveinung Rotevatn klar favoritt, som enten ny nestleder eller partileder i Venstre. Syv av åtte sier at de støtter at han får en av plassene i ledertrioen i partiet.

Abid Raja har kun støtte hos to av åtte fylkestopper til en av lederplassene. Samtidig sier alle fylkestoppene VG har vært i kontakt med at Raja har sterk støtte ellers i organisasjonen, blant styremedlemmer, lokallag og tillitsvalgte. De sier at støtten til Raja er sterkest på grasrota og distriktene.

Når fylkesstyrene skal sende inn sin innstilling til valgkomiteen vil noen rangere kandidatene etter hvem de ønsker i høyeste posisjon i partiet. Men ikke alle velger en slik innstilling. Noen vil spille inn navn uten en konkret rangering, får VG opplyst.

Rotevatn vil ikke kommentere fylkestoppenes ønsker, og har ikke vært offentlig om sine ønsker selv.

– Jeg sier som før, at jeg skal svare valgkomiteen i løpet av helgen, skriver Rotevatn til VG i en tekstmelding.

Heller ikke partileder Trine Skei Grande vil kommentere VGs opplysninger, ifølge en sms fra statssekretær Jan Christian Kolstø (V) onsdag kveld.

VG har ikke oppnådd kontakt med Abid Raja for en kommentar onsdag kveld. Men tirsdag skrev han i en sms at han senest 13. september uttalte til VG at han støttet Trine Skei Grandes uttalte valg om å fortsette som leder.

Bjørlo populær

To av fylkestoppene VG har snakket med mener at Alfred Bjørlo (46) bør være en del av toppledelsen, altså like mange som mener at Abid Raja bør få et av ledervervene. Bjørlo er Venstres mest populære ordfører, fra Eid og nye Stad kommune.

Samtidig viser flere av fylkestoppene til at han og Sveinung Rotevatn kommer fra samme bygd, og at det er derfor blir utenkelig med begge i en ledelse.

– Jeg er mest opptatt av at den ledelsen som tar partiet videre, har med seg bredden i landet i det daglige arbeidet. Det er et perspektiv jeg synes er viktig å få med, sier Bjørlo.

Han vil ikke gå med på at de to kan settes opp mot hverandre som kandidater på grunn av opphav.

– Sveinung Rotevatn har nå blitt en nasjonal politiker med fast adresse og daglig virke i Oslo, han er ikke en hjemstedspolitiker i den forstand. Det blir feil å bruke det at vi er fra samme sted imot meg, eller imot ham, sier Bjørlo.

– Har du gitt din innstilling til valgkomiteen om dine egne ønsker?

– Nei, det har jeg ikke, og det er ikke tiden for å kommentere nå.

OUTSIDERE: Abid Raja tar bilde av seg selv og Venstres populære ordfører, Alfred Bjørlo på en av Akershus-politiker Rajas turer til Vestlandet. Begge regnes som outsidere til Venstre-ledelsen som skal velges våren 2020. Foto: Tore Kristiansen, VG

Nybø og Melby nestlederkandidater

Statsråd Iselin Nybø (38) og stortingsrepresentant Guri Melby (38) har begge støtte til nestlederverv hos fylkesledelsen i de ulike fylkene. Begge har også stilt seg til disposisjon for å bekle verv dersom partiet ønsker dem.

Fylkestopper i fire av de åtte fylkene sier at de ønsker seg Guri Melby som nestlederkandidat. Melby gjorde det klart tirsdag denne uken at hun vil stille seg til disposisjon for valgkomiteen.

I to av de åtte fylkene sier ledelsen at de vil innstille på Iselin Nybø som ny nestleder i partiet. Lederen av Venstres fylkeslag i Rogaland har gått ut offentlig og støttet henne som kandidat til nestleder.

Rebecka Borsch (42) er statssekretær i Kunnskapsdepartementet, landsstyremedlem og representerer selv den nye generasjonen fremtredende Venstre-politikere. Hun ønsker ikke å uttale seg om navn på kandidater. Men sier likevel:

– Det er et utbredt ønske om fornyelse i ledelsen. Derfor er det helt ålreit å diskutere hvilke gode kandidater vi har. Derfor er det også positivt at Guri Melby har stilt seg til disposisjon når valgkomitéen nå skal starte sitt arbeid, sier Borsch til VG

Tyskfødte Borsch er leder for partiets internasjonale utvalg, og var fylkesleder i Buskerud Venstre i seks år.

