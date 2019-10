TILTALT: Jan Erik Iversen skal ha truet med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om Kjell Inge Røkke dersom han ikke fikk utbetalt et tosifret millionbeløp. Bildet er tatt i mars 2017. Foto: VG

Torpedo tiltalt i utpressingssak: Hevder han har utført oppdrag for Røkke

I det skjulte ble Kjell Inge Røkke kjørt bort fra Akers hovedkontor av sikkerhetspersonell. Ved milliardærens bil sto torpedoen Jan Erik Iversen og ventet.

Politiet mener Jan Erik Iversen (62) forsøkte å presse Kjell Inge Røkke (60) for et tosifret millionbeløp fra november 2017 til januar 2018.

I neste uke står torpedoen tiltalt i Oslo tingrett.

– Han nekter straffskyld, sier forsvarer Benedict de Vibe til VG.

VG får opplyst at Iversen mener han har et uoppgjort krav mot Røkke. Detaljene om bakgrunnen for dette angivelige kravet er imidlertid ikke kjent.

Iversen, som er kjent under kallenavnet «Jannik», ønsker ikke å snakke med VG.

«Alt går gjennom min advokat», skriver han i en SMS.

Fakta Jan Erik Iversen (62), også kjent under kallenavnet «Jannik», ble i slutten av januar 2018 pågrepet for utpressingsforsøk mot Kjell Inge Røkke (60). Nå er han tiltalt.

I tiltalen mot torpedoen står det: «I perioden 1. november 2017 til 29. januar 2018 i Bærum eller andre steder, forsøkte han å få Kjell Inge Røkke til å utbetale seg et tosifret millionbeløp ved å true med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om Røkke.»

62-åringen er også tiltalt for brudd på våpenloven etter at politiet fant en springkniv og et elektrosjokkvåpen i hjemmet hans under en ransaking 31. januar 2018.

Rettssaken, som tidligere er blitt utsatt to ganger grunnet sykdom, går i Oslo tingrett fra 8. til 11. oktober.

Iversen nekter straffskyld.

62-åringen er tidligere straffedømt fem ganger, blant annet for trusler og brudd på våpenloven etter at den omstridte forretningsmannen Christer Tromsdal ble skutt i 2004.

Kjørt bort i skjul

I månedene før utpressingssaken ble anmeldt til politiet vinteren 2018, oppsto det episoder som gjorde at sikkerhetspersonell rundt Røkke var ekstra på vakt.

Torpedoen ble fanget opp av overvåkningskameraer og observert i nærområdet ved hovedkontoret til Røkke-selskapet Aker på Fornebu utenfor Oslo.

VG får opplyst at den nå tiltalte 62-åringen ved ett tilfelle parkerte like ved milliardærens bil i selskapets garasjeanlegg – og ble sittende der og vente.

Bakgrunn: Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene

MØTER I RETTEN: Kjell Inge Røkke skal i neste uke forklare seg om utpressingsforsøket han skal ha blitt utsatt for høsten 2017 og vinteren 2018. Her er milliardæren avbildet i forbindelse med en pressekonferanse i 2009. Foto: Eivind Griffith Brænde

På dette tidspunktet skal det tidligere ha oppstått en episode i garasjeanlegget hvor Iversen ble oppfattet som truende og aggressiv.

I stedet for at Røkke skulle gå til bilen sin og potensielt havne i en konfrontasjon med den straffedømte 62-åringen, skal det ha blitt besluttet at sikkerhetspersonell skulle kjøre ham bort fra hovedkontoret i en annen bil.

Etter denne episoden skal sikkerheten rundt en av Norges rikeste menn ha blitt justert, får VG opplyst.

les også Politiet: Kjell Inge Røkke utsatt for alvorlige trusler

Har nektet avhør

Torpedoen ble pågrepet og varetektsfengslet i januar 2018. Da varetektsperioden gikk ut, fikk han et rettslig forbud mot å kontakte Røkke og hans familie.

Ifølge tiltalen truet Iversen med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om milliardæren dersom han ikke fikk utbetalt det tosifrede millionbeløpet.

Nøyaktig hva slags ufordelaktige opplysninger det dreier seg om, er ikke kjent.

Politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen i Oslo politidistrikt ønsker ikke å kommentere noe rundt dette i forkant av rettssaken.

AKTOR: Politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen er aktor når partene samles i Oslo tingrett i neste uke. Foto: Tore Kristiansen

Når torpedoen tar plass i vitneboksen, knyttes det stor spenning til hva han kommer til å forklare seg om.

62-åringen har nektet å stille til avhør hos politiet.

– At tiltalte ikke har vært villig til å la seg avhøre gjør det krevende for meg å uttale meg om detaljer omkring dette. Samtidig er det riktig å påpeke at vi har god oversikt over hva som kan komme fra tiltalte i retten. Det er ikke slik at vi ikke aner hva som kommer til å utspille seg i rettssalen, sier Michelsen til VG.

les også Politiet om siktet torpedo: – Truet med å begå fysiske handlinger mot Røkke

– Hevder å ha utført oppdrag

Forsvarer Benedict de Vibe letter på sløret om hva offentligheten kan vente seg når torpedoen tar plass i vitneboksen i Oslo tingrett i neste uke:

– Iversen vil belyse hele sitt forhold til Røkke. Han hevder å ha hatt et profesjonelt forhold til Røkke siden cirka år 2000, og vil forklare seg om hva dette forholdet har bestått av. Det må også Røkke svare på når han møter i retten. Ved å belyse dette forholdet, mener Iversen det også vil belyse bakgrunnen for kontakten som fant sted i den tidsperioden tiltalen omfatter, sier forsvareren.

– Hva mener han med et profesjonelt forhold?

– Han hevder å ha utført ulike oppdrag for Røkke. Og noe av kontakten mellom de to har dreid seg om penger knyttet til dette, sier de Vibe.

FORSVARER: Advokat Benedict de Vibe opplyser at Jan Erik Iversen nekter straffskyld. Foto: Frode Hansen

– Profesjonell til de fleste

VGs intervjuforespørsel til Røkke i forkant av rettssaken er blitt avvist.

Advokat John Christian Elden uttaler seg på vegne av Røkke.

– Jan Erik Iversen hevder at han har utført oppdrag for Røkke; hva tenker din klient om en slik påstand?

– Han noterer seg denne påstanden, og vil kommentere den i retten dersom påstanden får noe innhold, svarer Elden i en e-post.

– Hvordan vil Røkke beskrive sin kontakt med Jan Erik Iversen, som ifølge Iversen, har vært et profesjonelt forhold?

– Røkke forsøker å forholde seg profesjonell til de fleste, og er en lyttende herre så langt han har tid tilgjengelig, skriver advokaten.

MILLIARDÆRENS ADVOKAT: John Christian Elden har vært Kjell Inge Røkkes advokat gjennom flere år. Foto: Tore Kristiansen

Beslagla avis under ransaking

I juni 2017 publiserte VG dokumentaren «Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene» etter å ha fått tilgang til tre timer med ukjente opptak av ulike private samtaler.

Opptakene er gjort av en felles bekjent av milliardæren og torpedoen.

Begge er fanget på lyd i ulike opptak, men det finnes ingen opptak hvor Røkke og Iversen snakker sammen. På opptakene snakkes det om: utpressing, torpedooppdrag, penger og trusler.

På et av opptakene hevder torpedoen at han har jobbet for milliardæren.

Flere kilder opplyser til VG at Iversen satte liten pris på måten han ble omtalt på i dokumentaren. Politiet tok beslag i en papiravis med den aktuelle dokumentaren på trykk da de ransaket boligen til Iversen vinteren 2018.

VG får opplyst at 62-åringen skal ha streket under setninger og ord han har reagert på, samt skrevet notater på avissidene.

OPPSLAG: 8. juni 2017 sto dokumentaren om de hemmelige Røkke-opptakene på trykk i VG. Politiet skal ha beslaglagt et eksemplar av avisen hjemme hos Jan Erik Iversen. Foto: VG

Politiet: Relasjon tilbake til 1990-tallet

Videre blir det opplyst at Iversen skal gitt Røkke skylden for at dokumentaren kom på trykk i VG, og at han mente at milliardæren burde ha klart å stoppe publiseringen.

Torpedoen skal ha uttrykt at han ønsket kompensasjon for at det ikke skjedde – og trolig henger dette sammen med det politiet mener er forsøk på utpressing, får VG opplyst.

– Hva kan politiet si om relasjonen mellom Iversen og Røkke?

– Politiet har ikke hatt fokus på den relasjonen i etterforskningen, men vi har fått med oss at det er en relasjon der som går tilbake til 1990-tallet. Hva slags type relasjon det er; om det er profesjonelt, forretningsmessig og/eller noe annet, det vet vi ikke, sier politiadvokat Michelsen.

