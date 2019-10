SIKTET: Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er ferdig med etterforskningen mot Laila Bertheussen og har sendt sin innstilling til påtaleavgjørelse til Det nasjonale statsadvokatembetet. En rekke medier er kjent med at PST vil tiltale henne for flere forhold. Foto: PRIVAT

Laila Bertheussen om pågripelsen: – Er dette en spøk?

I et omfattende innlegg på Facebook forteller Laila Bertheussen for første gang om hvordan hun opplevde å bli pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og om det første avhøret.

14. mars i år: Tre sivilkledde politibetjenter fra PST ringte på døren til samboerparet Laila Bertheussen og daværende justisminister Tor Mikkel Wara, ifølge Bertheussen.

«Jeg åpner med et smil «hei dere er tidlige sier jeg» til de tre sivilkledde som står på trappa. Vi hadde avtale ‪kl. 18.30‬ for enda en samtale om sikkerhetstiltak, noe vi var vant med etter alt klusset som var rundt sikkerhetsopplegget.», skriver hun i innlegget.

les også Wara om dagene før bilen brant: «Ingen kamera som fungerer»

Beskriver lange avhør

Bertheussen forteller videre at hun lot betjentene komme inn i boligen i Oslo – og at hun raskt får beskjed om at hun er siktet for å satt fyr på samboerparets egen bil og gitt inntrykk av at ildspåsettelsen er gjort av en eller flere ukjente gjerningsmann.

«Jeg ser meg rundt, er dette en spøk?», skriver Bertheussen i innlegget.

Hun skal flere ganger ha avvist forespørselen om hun ønsket advokat, siden hun mener hun ikke har gjort noe som helst galt. Det var Dagbladet som omtalte innlegget først.

«Jeg avhøres i time etter time stående i et lite rom med to etterforskere mens jeg blir filmet av to videokameraer og med flere etterforskere i tilstøtende rom som følger med. Jeg svarer på alt så godt jeg kan. Dette må jo snart være over tenker jeg.», fortsetter Bertheussen.

les også Opplysninger til VG: PST vil tiltale Waras samboer for trusselbrev til statsråd

«Historien jeg aldri ønsket å skrive»

Den siktede samboeren til eks-justisiminster Tor Mikkel Wara har forholdt seg taus siden pågripelsen i midten av mars, men føler nå at hun er tvunget til å fortelle «historien jeg aldri ønsket å skrive».

Bertheussen forteller videre at det gikk rundt for henne da PST informerte henne om at de hadde avholdt en pressekonferanse om pågripelsen og siktelsen mot henne.

«Det går rundt for meg og jeg klarer bare å presse ut «hva er det du sier, hva med jentene mine, TM (journ.anm. Tor Mikkel Wara) og min gamle mor på 81 år?» Er de blitt varslet, hvem passer på dem? De sier at TM er informert og at han er på vei til Kripos hvor jeg befinner meg.», skriver hun.

– Føler meg sjanseløs

Bertheussen går også til angrep på PST, som hun mener står bak lekkasjer om straffesaken og gamle dommer mot henne selv til pressen.

«Jeg er blitt dratt inn i dette hylende og baklengs mens PST forsyner mediene med ’godbiter’ fra min havarerte ungdomstid. Jeg føler meg sjanseløs», skriver hun.

Bertheussen henviser her til medieomtale av at hun ble straffedømt for over 30 år siden.

Videre hevder hun at hun allerede før PST sendte sin innstilling til tiltale, ble kontaktet av en journalist som kjente til innholdet i innstillingen.

«Jeg og advokat har fortsatt ikke fått innstillingen. Den er nemlig hemmelig. Men pressen visste altså om den før den ble sendt og før oss! Dette føyer seg inn i en rekke beviste lekkasjer hvor det søkes tegnet et bilde av meg som gjerningsperson», skriver hun.

«For det første visste pressen at jeg var mistenkt før jeg ble siktet ‪den 14. mars‬ og før jeg viste det selv. Hvordan er det mulig? Det er selvsagt bare PST som kunne ha lekket det og det er svært alvorlig og brudd på alle taushetsbestemmelser i politiloven.

VG har vært i kontakt med Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

– Vi er kjent med innlegget. PST har ingen kommentarer til det Bertheussen skriver, sier seniorrådgiver Annett Aamodt i PST til VG.

Publisert: 03.10.19 kl. 11:37







