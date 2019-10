En kjempestein traff nesten et hus på Glomset ved Storfjorden på Sunnmøre. Foto: Kristoffer Antonsen / NTB scanpix

Familie måtte evakuere etter ras i Møre og Romsdal

En familie måtte evakuere fra huset sitt etter at det gikk et ras i Skodje kommune natt til onsdag. En steinblokk havnet like ved huset.

NTB

Politiet fikk melding om raset klokken 1.55, og familien på fire måtte evakuere og hadde onsdag ettermiddag ikke fått flytte hjem.

En geolog fra Statens vegvesen har undersøkt området, og det er også gjort undersøkelser med drone, ifølge politiet.

– Den største steinblokken har rast ut og rasfaren er nå betydelig lavere, sier ordfører Dag Olav Tennfjord i Skodje kommune til NTB.

Geolog må undersøke

Det er imidlertid fortsatt uklart når familien får flytte hjem igjen.

Først skal en geolog fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) undersøke området og vurdere om det er trygt for familien. Dette vil skje i løpet av onsdag eller torsdag.

Det ligger fem eneboliger i det aktuelle rasområdet, men de øvrige beboerne slapp å evakuere. Ingen ble tatt av raset.

Fylkesvei stengt

Raset gikk også over fylkesvei 656 mellom Magerholm og Glomset. Veien ble stengt som følge av raset, men var ventet å åpne igjen i 15-tiden, ifølge politiet.

Politiet meldte først om tre til fem steiner og et tre som ble funnet i veibanen.

– Da politiet kom fram til stedet, ble det også funnet en stein på flere tonn utenfor inngangspartiet til et hus som ligger nedenfor veien, sier operasjonsleder Sindre Molnes til NTB.

Publisert: 02.10.19 kl. 15:20







