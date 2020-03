NEDGANG: På Stavanger Universitetssykehus (SUS) gikk fredag antall corona-syke pasienter tilbake. Foto: Jarle Aasland, Stavanger Aftenblad

Her går antall innleggelser ned: – Kan være tegn på at tiltakene virker

For smittevernoverlege Jon Sundal ved Stavanger universitetssykehus er null nye innleggelser siste døgn et tegn på at de strenge tiltakene fungerer – og at de kanskje snart kan lempes på.

Nå nettopp

De siste dagene er tendensen klar ved sykehusene i Bergen og Trondheim: Antall innleggelser av coronasyke pasienter har flatet eller nesten flatet ut siden 25. mars. I Stavanger er antallet innlagte med corona-virus på vei tilbake.

Fredag var det registrert følgende antall innleggelser i disse store byene:

** 22 i Bergen (Haukeland universitetssykehus, Haraldsplass diakonale sykehus) – samme som dagen før

** 9 i Trondheim (St. Olavs hospital) – én mer en dagen før

** 13 i Stavanger (Stavanger universitetssykehus) – to færre enn dagen før

I Oslo, som er beskrevet som episenteret av corona-epidemien i Norge, er det imidlertid en oppgang i antall innleggelser:

** 126 i Oslo (Ahus Nordbyhagen, Oslo universitetssykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet sykehus) – 28 flere enn dagen før

ØKNING: På Ullevål sykehus har de fått inn fem nye corona-pasienter det siste døgnet. Foto: Frode Hansen, VG

Tilbakegang i Stavanger

Ved Stavanger universitetssykehus går altså antall innleggelser tilbake fra 15 til 13 siste døgn. Fem av de innlagte ligger i respirator.

Smittevernoverlege Jon Sundal tror dette kan være det tidlige stadiet av at sykdommen blir slått tilbake.

– Vi hadde forventet at dette skulle skje når tiltakene slo til. Jeg understreker at vi må se an utviklingen fremover, før vi med større sikkerhet kan si at det faktisk er en endring, sier han til VG.

FORSIKTIG OPTIMIST: Smittevernoverlege ved SUS Jon Sundal ser lysere på situasjonen på sykehuset etter å ha gått gjennom de siste tallene over innleggelser. Foto: Jonas Haarr Friestad, Stavanger Aftenblad

Han er for første gang forsiktig optimist.

– Akkurat nå er jeg mer optimist enn jeg var for tre dager siden. Hvert fall for vårt område. Det har vært annerledes i andre deler av landet. Oslo har vært landets episenter og det blir spennende å se hvordan det utvikler seg der, sier han.

Han mener derfor det kan være aktuelt å lempe på de skjerpede tiltakene når disse løper ut 13. april.

– Jeg tror tiltakene bør videreføres til over påske. Da må man ta en ny evaluering på om man kan gjøre enkelte endringer for at ikke samfunnet skal gå helt i stå.

– Det viktigste nå er at folk overholder alle tiltakene som gjelder, er nøye med håndhygiene, holder avstand og overholder eventuelle karantener og isolasjoner, fortsetter han.

Sundal legger til at selv om de har hatt en nedgang i antall innleggelser det siste døgnet, fortsetter de å skalere opp driften.

– Vi bygger opp mot 40 senger frem mot de neste ukene. Spørsmålet er hvor mange av dem vi trenger.

Folkehelseinstituttet mener det er for tidlig å trekke noen konklusjoner ennå:

– Det eneste tallet man kanskje kan vurdere her er at det er et relativt jevnt antall nye tilfeller i Norge, og så er det et uttrykk for at epidemien vil gå i litt ulike faser i de ulike delene av landet. Trenden, det du kan se, er at det virker som om vi får sykehusinnleggelsene og dødsfallene 3 til 4 til 5 uker etter at vi har fått smitten. Her er det forsinkelse i utviklingen. Det er en inkubasjonstid som i gjennomsnittet er en uke. Det tar i snitt en uke før du får symptom. Vi forventer at antall dødsfall vil stige nå og det samme med sykehusinnleggelser, men så håper vi at antallet nye smittede ikke stiger, sier fagdirektør Frode Forland til VG.

Publisert: 27.03.20 kl. 19:27

