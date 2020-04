Oppgjøret i rettssal 207

Lenge før han gikk inn dørene til Oslo tingrett, hadde han tapt alt.

Flere hundre bekjente og venner, seks arbeidsgivere og all verdighet.

Til slutt tenkte han at det beste kanskje var å dø.

Denne morgenen går den 50 år gamle mannen slitent bort til vitneboksen, med restene av to valium og en antipsykotisk sovemedisin i blodet, for å svare på dommerens spørsmål om straffskyld for voldtekt mot åtte kvinner og seksuell omgang med en mindreårig.

En av kvinnene står bakerst i sal 207 og gråter.

«Nei», svarer han monotont. Ni ganger.

Hvorfor skal et stort antall kvinner gå til politiet og lyve om overgrep?

I ni uker fulgte VG den største overgrepssaken ved Oslo politidistrikt siden danseren Julio Kopseng ble funnet skyldig i å ha voldtatt 18 kvinner.

Aktoratet har lagt ned påstand om 14 års fengsel for mannen som mediene har døpt kulturprofilen, etter år med lederstillinger i kultur og mediebransjen.

Forsvaret har lagt ned påstand om frifinnelse på alle tiltalepunkter.

Dom faller innen seks uker.

– Jeg har ikke vonde følelser overfor anklagerne mine eller journalistene. Min konfliktlinje går med politiet, sier han til VG.

Dette er historien om hva som skjedde og forandret seg ved ham og de fornærmede mens politiet etterforsket saken i nesten fire år.

I rettssalen har det vært hans ord mot ni kvinners ord.

Åtte av kvinnene har forklart at han forgrep seg på dem mens de sov eller var beruset. Ofte etter nachspiel hjemme hos ham, der både han og kvinnene inntok alkohol eller partydopet MDMA.

Som i mange andre overgrepssaker har ikke aktoratet håndfaste bevis i form av biologiske spor – eller vitner til de anmeldte hendelsene

Men statsadvokat Trude Antonsen har noe annet og uvanlig sterkt: Mengde.

– Jo flere som forteller det samme, og har en lik historie, jo mer styrker det saken, sier Ann Kristin Grosberghaugen, leder for Oslo-politiets seksjon for etterforskning av seksuallovbrudd.

Hvorfor samler flere kvinner seg om å anmelde kulturprofilen for voldtekt?

Dette er også en historie om to kvinner som kontaktet en rekke mulige fornærmede og vitner, for å bli trodd og bygge en sterkest mulig sak.

«Hei, kan du holde dette for deg selv? Fordi vi har ikke gått til politiet ennå. Nå prøver vi bare å kartlegge(...)».

Før de anmelder ham til politiet, skriver de til to andre kvinner:

«Vi har funnet et offer til. Håper dere kan holde det hemmelig».

Til dommer Marianne Trætteberg i Oslo tingrett forteller tre av kvinnene at de har fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse.

En annen har opplevd flere panikkanfall.

En sjette kvinne tålte ikke at menn så på henne i lang tid. Selv ikke morens nye kjæreste.

Til sammen 12 kvinner anmeldte kulturprofilen for voldtekt. Fire anmeldelser ble henlagt. Én fornærmet var 15 år da hendelsen skal ha funnet sted. I dette tilfellet er han tiltalt for seksuell omgang med en mindreårig.

I rettssalen sier kulturprofilen at han har hatt frivillig sex med syv av de ni fornærmede. Han benekter alle anklager om voldtekt.

– Jeg har prøvd å forstå hvorfor mange anklager er blitt rettet mot meg etter mange år som nære venner, sier han til VG.

I vitneboksen sitter han fremoverlent, med tykt, brunt hår, med sideskill. Et finskåret ansikt som fikk en av de fornærmede til å skrive «kjekk!» da han la ut et nytt profilbilde på Facebook.

En gang tilhørte han og syv av kvinnene det samme kunst- og utelivsmiljøet i Oslo.

Flere av dem er i dag høyt utdannede akademikere og profilerte kunstnere, mediefolk, artister og bloggere.

Stemmen skjelver lett idet han forteller retten om øyeblikket da han første gang konfronteres med overgrepsanklager av en fornærmet:

De satt en liten vennegjeng rundt et bord på utestedet Den gamle Skobutikken i Oslo sentrum, sommeren 2016.

– Er det sant det de sier? Er det sant at du har voldtatt jenter?

Mannen som sa dette, snakket truende og direkte, husker en kvinne som vitner i retten.

På utestedet avviste kulturprofilen anklagene og snudde seg mot denne kvinnen::

– Du har vært hos meg tusen ganger. Har jeg noen gang gjort noe ubehagelig mot deg?

– Ja, du har faktisk det. For jeg våknet en gang av at du lå med meg mens jeg sov.

De hadde aldri snakket om det før.

I retten forteller hun om reaksjonen:

– Jeg så at han ble desperat og veldig stressa.

I sin frie forklaring sier kulturprofilen:

– Jeg ble sjokkert. Det var for meg en helt uventa vending.

Noen timer senere var de begge på samme nachspiel.

– Dette er noen måneder før alt snur, sier kulturprofilen i rettssal 207.

– Jeg vet akkurat hvordan dette begynte, sier Danby Choi (26), sjefredaktør og utgiver av kulturavisen Subjekt til VG. – Det startet med en tekstmelding til meg i juni 2015, fra en av de to første jentene som anmeldte ham. Etterpå begynte de å kontakte alle de trodde hadde hatt sex med ham.

Slik lød tekstmeldingen Choi fikk:

