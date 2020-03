HJELP KOMMER: Høyere utdanningsminister Henrik Asheim åpner får mer lån og stipend-forskuttering i april, for studenter som har mistet jobben. Foto: Frode Hansen

Regjeringens student-pakke: Utvider lånet til dem som mister ekstra-jobben

Regjeringen har klar en ekstra corona-pakke for studenter: Hele vårens stipend kommer inn på konto etter påske, samtidig som det åpnes for ekstra-lån til de som har mistet ekstrajobben.

– Hensikten med disse tiltakene er å sikre at ingen studenter nå faller ut av studiene på grunn av bortfall av inntekter nå i vår, sier Henrik Asheim (H), statsråd for forskning og høyere utdanning, til VG.

Han viser til at to av tre studenter har jobb ved siden av studiene.

Student-pakken vil bli presentert i full bredde av regjeringen fredag, som en del av den andre corona-krisepakken fra Solberg-regjeringen.

27.550 inn på konto

Men her er hovedpunktene i student-pakken:

** 15. april vil alle studenter vil få utbetalt stipendet for resten av vårsemesteret. For april, mai og juni utgjør dette 27.550 kroner.

** Lånekassen vil også åpne for et tilleggslån på inntil 26.000 kroner for alle studenter. Søknadsfristen for dette vil være 15. april, og Asheim sier at pengene skal være raskt på konto for dem som får dette innvilget.

26.000 kroner er to måneders medianinntekt for borteboende studenter, ifølge departementet.

For dem som mister inntekt

– Vilkåret for dette ekstra lånet er bortfall av inntekt. Det eneste vi krever er en egenerklæring om at du har mistet muligheten for ekstrainntekt ut semesteret, sier statsråden for forskning og høyere utdanning.

– Hvorfor får ikke studentene ekstra stipend, men bare lån de senere må betale tilbake?

– Det er behov for akutt å bedre studentenes økonomiske situasjon nå. De som låner hele beløpet, vil måtte betale 145 kroner pr. måned i tilbakebetalings-perioden av studielånet. Stipend-støtte ville kostet en til tre milliarder kroner, og ville uansett ikke gjøre noen forskjell for studentene før om mange år, sier Asheim.

Raskest og enklest

Regjeringen har valgt å bruke Lånekassens ordninger for å hjelpe studentene, i stedet for å legge det til NAV.

– Dette er den raskeste og enkleste måten å styrke studentenes likviditet, sier Asheim.

Ordningen må godkjennes av Stortinget, som planlegger å gjøre nødvendige vedtak i den nye krisepakken allerede i neste uke.

– Hva med studenter som risikerer å miste vårens studiemål?

– Målet nå er at flest mulig fullfører på normert tid. Derfor planlegges det hjemmeeksamener om nødvendig, og vi har endret krav til praksis. Dersom noen faller etter på grunn av at de ikke kan gjennomføre eksamen ved sykdom, kan de ta opp eksamen senere, sier Henrik Asheim.

Publisert: 26.03.20 kl. 12:53

