Full storm på vei: Ber folk holde seg innendørs

Kraftig uvær er ventet i Sør-Norge utover kvelden. Meteorologene ber folk holde seg innendørs og binde fast løse gjenstander.

Tirsdag kveld er det ventet full storm på Vestlandet. Store mengder snø og kraftig vind skal være underveis.

Uværet er ventet å tilta utover kvelden, men allerede nå har uværet rukket å skape trøbbel for trafikken.

NTB meldte klokken 16 at alle avganger fra Stavanger er avlyst, samt flere fra Kristiansund. Helikoptertrafikken til og fra Nordsjøen er allerede rammet.

På Twitter har politiet i Sørvest meldt at Karmsundbroen nå er stengt på grunn av sterk vind. Politiet stanset først for tungtrafikk, men besluttet kort tid etter å stenge broen for all trafikk grunnet sikkerhetshensyn. Ifølge yr blåser det nå stiv kuling i området.

STENGT: Karmsundbroen er stengt for all trafikk i kveld grunnet kraftig vind og uvær Foto: Webkamera/ Statens vegvesen

Bind fast løse gjenstander

Det er ventet sterk vind og perioder med storm langs hele kysten, sier Kristen Gislefoss ved Meteorologisk institutt til VG i dag. Rogaland, Hordaland, samt Sogn og Fjordane vil få det verste uværet. Ifølge Gislefoss vil særlig steder som ligger utsatt til for vær fra sør få merke det. Her kan det komme opp mot 80 millimeter regn i løpet av det kommende døgnet.

Folk på Vestlandet oppfordres til å binde fast løse gjenstander. Meteorologisk institutt advarer også mot å gå ut med mindre man må.

Nordsjøen rammet

Ifølge Bergensavisen er alle helikopteravganger fra Florø og Bergen som skal til og fra Nordsjøen stoppet. I Stavanger gikk siste helikopter klokken 13.30, og alle avganger resten av dagen er avlyst. Også Kristiansund lufthavn har kansellert flere avganger til Nordsjøen.

Snøskredvarsel

Den kraftige vinden fører også til at det er utstedt farevarsel på nest høyeste nivå – oransje – for snøskred flere steder på Vestlandet, skriver NTB. Faren for snøskred er betydelig i både Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane, Indre Sogn, Voss, Hardanger og i Heiane i Sunnhordland, ifølge varsom.no.

HAUGESUND: Kraftig uvær herjer allerede på Vestlandet Foto: Webkamera / Statens vegvesen

Mye snø i fjellene

I fjellene i Sør-Norge kan det blåse opp mot liten storm tirsdag ettermiddag. Det er også sendt ut gult farevarsel for fjellene i sør på grunn av store snømengder. Her ventes det mellom 20 og 40 centimeter snø mellom tirsdag ettermiddag og onsdag formiddag. I tillegg blir det kraftig vind og snøfokk, som gir vanskelige kjøreforhold, ifølge meteorologene.

Flere fjelloverganger både i Sør-Norge og Nord-Norge kan bli stengt tirsdag på grunn av uværet.

Tirsdag ettermiddag er riksvei 15 over Strynefjellet stengt.

Det samme er riksvei 13 over Vikafjellet.

Tirsdag ettermiddag meldes det om kolonnekjøring for alle over riksvei 52 Hemsedal. Vegtrafikksentralen skriver at veien kan bli stengt på kort varsel.

Det er kolonnekjøring over europavei 134 Haukelifjell.

På riksvei 7 over Hardangervidda kan det innføres kolonnekjøring på kort varsel.

Fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet kan også bli stengt på kort varsel.

I Nord-Norge er europavei 69 Skarsvåg – Nordkapp, fylkesvei 890 Kongsfjordfjellet og fylkesvei 98 Ifjordfjellet stengt på grunn av uvær.

På fylkesvei 888 mellom Bekkarfjord og Hopseidet og fylkesvei 891 Båtsfjordfjellet er det innført kolonnekjøring.

Europavei 6 over Kvænangsfjellet kan bli stengt på kort varsel.

Flere steder

Det er også sendt ut gult farevarsel på grunn av sterk vind langs hele kysten i Agder, Telemark og rundt Oslofjorden.

Vinden beveger seg etter hvert også nordover, og fra tirsdag kveld ventes det kraftig vind i Nordland, Troms og Vest-Finnmark.

– Lokalt kan det bli vindkast på 27 meter per sekund, skriver meteorologene på Twitter.

