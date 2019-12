Brannvesenet måtte gi opp i den sterke vinden

Kraftig uvær er ventet i Sør-Norge utover kvelden. Meteorologene ber folk binde fast løse gjenstander og holde seg innendørs.

Tirsdag kveld er det ventet full storm på Vestlandet. Store mengder snø og kraftig vind skal være underveis.

– Vinden kommer til å øke på i et par timer til. Den kraftigste vinden inntreffer mellom klokken 20 og 21, sier Stig-Arild Fagerli i StormGeo til BT klokken 17.20.

Det kraftige uværet har allerede skapt stor trøbbel i trafikken.

Bergensavisen skriver at alle helikopteravganger fra Florø og Bergen til og fra Nordsjøen er stoppet. I Stavanger gikk siste helikopter klokken 13.30, og alle avganger resten av dagen er avlyst. Også Kristiansund lufthavn har kansellert flere avganger.

I flytrafikken for øvrig er det også utfordringer. Både Værnes flyplass i Trondheim og Flesland i Bergen er rammet av flere forsinkelser, får VG opplyst av pressevakt Nora Prestaasen i Avinor. Begge holder imidlertid åpent. I Stavanger går det foreløpig greit, men det meldes om mye vind.

På Twitter har politiet meldt at Karmsund bru i Rogaland er stengt på grunn av sterk vind. Politiet stanset først for tungtrafikk, men besluttet kort tid etter å stenge for all trafikk grunnet sikkerhetshensyn. Ifølge yr blåser det nå stiv kuling i området.

I Bergen og omegn er rundt 400 BKK-kunder uten strøm tirsdag kveld, etter at over tusen fikk den tilbake like før klokken 20. Avisen skriver også at Fløibanen har krasjet i et tre som ligger på tvers over kjørebanen. Det er ikke meldt om personskader. På grunn av været er det imidlertid ikke trygt for brannvesenet å jobbe på stedet. Banen blir derfor stengt til onsdag.

FLØIBANEN: Et tre har veltet over skinnene og sperrer for Fløibanen, som blir stengt til onsdag. Foto: Anita Nybø

I Kvinnherad har deler av taket på et næringsbygg blåst av. Til VG opplyser 110-sentralen i Hordaland at ingen skal være skadet, men at det er ekstremt dårlig vær i området, og at løse gjenstander flyr gjennom luften.

Torbjørn Berge-Soldal bor like i nærheten av næringsbygget i Solheimsvegen i Kvinneherad. Han sier til VG at det flyr takplater og takpapp utenfor.

– Vi har fått beskjed av brannvesenet om å holde oss inne.

Dette er ikke hverdagskost, sier Berge-Soldal videre.

– Vi har bodd her i 20 år og det er første gang vi er vitne til sånt vær. Det blåser kraftig og regner nedenifra og opp her.

Brannvesenet har opplyst at de ikke får gjort noe for å sikre taket på næringsbygget av hensyn til mannskapets sikkerhet.

Vest politidistrikt skriver på Twitter at de mottar mange meldinger om veltede trær over hele byen, samt trampoliner og et stillas.

I Stavanger ligger en veltet lyktestolpe og sperrer et kjørefelt i Finnestadveien. Trær har veltet og sperrer veier både på Karmøy og i Fitjar. Klokken 19 skriver Fædrelandvennen at danskebåten fra Hirtshals til Kristiansand er kansellert.

– Lad mobiltelefonene

I kveld er det ventet sterk vind og perioder med storm langs hele kysten, sier Kristen Gislefoss ved Meteorologisk institutt til VG. Rogaland, Hordaland, samt Sogn og Fjordane vil få det verste uværet. Ifølge Gislefoss vil særlig steder som ligger utsatt til for vær fra sør få merke det. Her kan det komme opp mot 80 millimeter regn i løpet av døgnet.

STENGT: Karmsund bru i Rogaland er stengt for all trafikk i kveld grunnet kraftig vind og uvær Foto: Webkamera/ Statens vegvesen

Han oppfordrer folk på Vestlandet til å binde fast løse gjenstander, og holde seg innendørs såfremt man kan. Stig-Arild Fagerli i StormGeo sier til BT at han oppfordrer folk til å lade mobiltelefonene i tilfelle strømmen går.

I dette vindkartet fra Earth Nullschool kan du se uværet akkurat nå.

Snøskredvarsel

Den kraftige vinden fører også til at det er utstedt farevarsel på nest høyeste nivå – oransje – for snøskred flere steder på Vestlandet. Det skriver NTB. Faren for snøskred er betydelig i Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane, Indre Sogn, Voss, Hardanger og i Heiane i Sunnhordland, ifølge varsom.no.

Mye snø i fjellene

I fjellene i Sør-Norge kan det blåse opp mot liten storm tirsdag ettermiddag. Det er også sendt ut gult farevarsel for fjellene i sør på grunn av store snømengder. Her ventes det 20–40 centimeter snø mellom tirsdag ettermiddag og onsdag formiddag. I tillegg blir det kraftig vind og snøfokk, noe som gir vanskelige kjøreforhold, ifølge meteorologene.

BT skriver tirsdag kveld om snøstorm på Finse. Dette gjør at togpassasjerene bare får åpne én dør i toget ved Myrdal stasjon grunnet den kraftige vinden.

Flere fjelloverganger både i Sør-Norge og Nord-Norge kan bli stengt, eller er allerede stengt, på grunn av uværet:

I Hedmark og Oppland er disse fjellovergangene stengt: Riksvei 15 over Strynefjellet, E6 over Dovrefjell, samt Fv 27 Venabygdsfjellet. E16 over Filefjell er åpen.

Tirsdag ettermiddag meldes det om at Rv 52 over Hemsedal er stengt for kjøretøy under 7,5 tonn. For andre kjøretøy er det kolonnekjøring.

Det er kolonnekjøring over europavei 134 Haukelifjell.

På riksvei 7 over Hardangervidda er det stengt for kjøretøy under 7,5 tonn. Kolonnekjøring for tyngre kjøretøy.

Fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet kan også bli stengt på kort varsel.

I Nord-Norge er europavei 69 Skarsvåg – Nordkapp, fylkesvei 890 Kongsfjordfjellet og fylkesvei 98 Ifjordfjellet stengt på grunn av uvær.

På fylkesvei 888 mellom Bekkarfjord og Hopseidet og fylkesvei 891 Båtsfjordfjellet er det innført kolonnekjøring.

Det er kolonnekjøring over E134 Haukelifjell.

Det er kolonnekjøring over Fv 50 Hol- Aurland, samt riksvei 9.

Europavei 6 over Kvænangsfjellet kan bli stengt på kort varsel.

HAUGESUND: Kraftig uvær herjer allerede på Vestlandet Foto: Webkamera / Statens vegvesen

Trøbbel for båttrafikken

Hva gjelder båttrafikken har Norled innstilt både nordgående og sørgående hurtigbåt mellom Selje og Bergen. Ifølge BT er syv fergesamband innstilt klokken 19 tirsdag kveld, blant annet mellom Haldorsnes og Daløy i Sogn og Fjordane. På sambandet Lavik-Oppedal innstilles avgang klokken 19.10 fra Lavik og avgang klokken 19.40 fra Oppedal.

Beveger seg nordover

Det er også sendt ut gult farevarsel på grunn av sterk vind langs hele kysten i Agder, Telemark og rundt Oslofjorden.

Vinden beveger seg etter hvert også nordover, og fra tirsdag kveld ventes det kraftig vind i Nordland, Troms og Vest-Finnmark.

– Lokalt kan det bli vindkast på 27 meter per sekund, skriver meteorologene på Twitter.

Publisert: 10.12.19 kl. 17:13 Oppdatert: 10.12.19 kl. 22:20

