19 ÅR I NORGE: Lulu Tekle ble fratatt muligheten til å jobbe lovlig etter en regelendring i 2011. Pensjonert biskop Gunnar Stålsett lot henne fortsette å jobbe hos seg. Foto: Mattis Sandblad

Stålsetts ulovlige vaskehjelp: – De kunne satt meg i fengsel, for jeg er allerede i fengsel

Lulu Tekles arbeid for Gunnar Stålsett (84) kan sende den pensjonerte biskopen i fengsel. Selv har hun levd i en fortvilet situasjon i snart 19 år.

– Gunnar fortjener ikke å bli fengslet. Han har bare støttet meg. Jeg forstår ikke at de skal sette ham i fengsel. De kunne satt meg i fengsel, for jeg er allerede i fengsel, sier Lulu Tekle (55).

Hun har som såkalt ureturnerbar asylsøker i en årrekke jobbet som vaskehjelp for pensjonert biskop Gunnar Stålsett.

Det gjør at Stålsett nå risikerer en kortere fengselsstraff etter å ha blitt tiltalt for bruk av ulovlig arbeidskraft.

FAKTA: DE «URETURNERBARE» Asylsøkere med endelig avslag på oppholdstillatelse i Norge får heller ikke arbeidstillatelse.

Det er en sammensatt gruppe: Noen frykter forfølgelse ved retur, og kontakter derfor ikke eget lands myndigheter; andre har ikke ID-papirer og antatt hjemland nekter å ta dem imot; mens noen ikke kan returneres fordi Norge ikke har returavtale med landene de kommer fra.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) anslår at det er mellom 2000–3000 «ureturnerbare» asylsøkere i Norge.

Ifølge NRK er det i dag flest etiopiere som sitter på norske asylmottak med endelig avslag, deretter kommer eritreere, iranere og irakere.

Lever i limbo

Tekle forteller at hun forlot Eritrea i 1991. Hun kom til Norge i år 2000. Staten mener hun ikke har rett på oppholdstillatelse, men hun kan ikke tvangsreturneres, fordi Norge ikke har en returavtale med det afrikanske diktaturet.

– Hva gjør at du sammenligner livet ditt med et i fengsel?

– Jeg har ikke frihet. Jeg har ikke et sted å bo. Jeg har ingenting.

Frem til 2011 kunne Tekle få skattekort og ta seg arbeid, men etter en innstramming forsvant også den muligheten. Stålsett lot henne fortsette å jobbe.

– Jeg er lei meg for at han skal i fengsel, for han er en gammel mann og har bare gjort en bra ting for meg. Jeg håper det kan komme forandring av dette, sier Tekle.

SV, KrF og Venstre jobber for en lovendring, men har per i dag ikke stortingsflertallet med seg.

– Vi kan ikke belønne ulovlig opphold med rettigheter, da vil veldig mange flere komme, sa Frp’s innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim, til VG torsdag.

Lule Tekle er usikker på om hun kan holde frem i jobben hos Stålsett. – Jeg vet ikke, men jeg vil gjerne. For jeg vil gjerne jobbe, sier hun. Foto: Mattis Sandblad

– Ikke det gamle Norge jeg kjenner

VG møter Tekle i lokalene til Kirkens Bymisjon på Grønland i Oslo. Flere av svarene oversettes av Fowzia Saadeldin Mohammed (57), som kom til Norge som asylsøker i 1989.

De to kvinnene flyktet begge fra konfliktene i Eritrea, men fikk svært forskjellige skjebner i Norge.

Saadeldin Mohammed fikk opphold. Hun kaller Norge «det beste landet hun kunne kommet til».

Som ureturnerbar kan Tekle hverken åpne en bankkonto, studere eller få helsehjelp.

– Jeg føler meg norsk, men når jeg ser folk behandlet på denne måten, er det ikke det gamle Norge jeg kjenner, sier Saadeldin Mohammed.

– Hva mener du har forandret seg?

– Det var åpnere. Nå har folk trukket seg tilbake. Kanskje spiller mediene en rolle i det. Verden har også forandret seg. Jeg mener samtidig at man skal være forsiktige med hvem man slipper inn i landet. Man skal sjekke ordentlig, sier Saadeldin Mohammed.

Kan ikke returneres, har ikke utreiseforbud

Begrepet ureturnerbar asylsøker er omdiskutert.

Forsvarere av dagens regelverk, som Høyre, Arbeiderpartiet og Frp, har påpekt at selv om Norge ikke har returavtaler med enkelte land står asylsøkere som har fått avslag, fritt til å reise av egen vilje.

– Hva sier du til det?

– Hadde jeg kunne reist tilbake, i stedet for å ha det sånn som jeg har det nå, ville jeg gjort det, svarer Tekle.

Stålsett tror han vil måtte sone: – Dette har jeg sett i øynene, og det er en pris jeg må betale for å følge min samvittighet, sa han til VG torsdag. Foto: Mattis Sandblad

Ber om 45 dagers fengsel

Straffesaken mot Stålsett kommer etter at han sto frem og fortalte om ansettelsen av Tekle i Vårt Land i august i år.

– Han sa han skulle akseptere hva som kom, så han visste at det var en mulighet, sier Tekle.

Å benytte seg av utenlandsk arbeidskraft uten arbeidstillatelse er forbudt, ifølge utlendingslovens §103, og kan straffes med bøter og opptil to år i fengsel.

Påtalemyndigheten mener Stålsett bør straffes med 45 dagers ubetinget fengsel.

Den pensjonerte biskopen har erkjent lovbruddet, men angrer ikke og kaller det han har gjort sivil ulydighet.

– Jeg har jo respekt for at påtalemyndigheten må holde seg til lovens bokstav, men selve saken er jo større enn 45 dager i fengsel for en pensjonert biskop. Dette dreier seg om en situasjon hvor mennesker i nød ikke møter den rettferdigheten de har krav på i et rettssamfunn, sa Stålsett til VG torsdag.

