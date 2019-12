Politiet har sammen med Økokrim avdekket det de mener er flere nettverk som har solgt ulovlig kongekrabbe for millioner. Foto: Politiet / NTB scanpix

Kongekrabbe-saken: Minst 16 personer er siktet

Politiet mener de har avdekket to ulike nettverk som er mistenkt for ulovlig fangst, distribusjon og omsetning av kongekrabbe - og går nå ut med liste over de siktede.

Det er stadig en utvikling i den omfattende saken, og før helgen ble ytterligere fire personer pågrepet og siktet. De er mistenkt for å være en del av fangstleddet i forbindelse med ulovlig omsetning av kongekrabbe.

Som VG tidligere har skrevet, hadde politiet, næringen og andre myndigheter over tid vært kjent med rykter om den hemmelige ligaen – før etterforskere startet en skjult etterforskning i august. Ifølge Økokrim har kongekrabbe-ligaen holdt på i mange år.

Kongekrabben er oppført på norsk svarteliste, men har likevel blitt en viktig kommersiell art for krabbefiskere i nordområdene.

Bakgrunn: Slik fikk politiet kloa i kongekrabbe-ligaen

Til sammen er nå 16 personer siktet i Finnmark politidistrikts tilknytning til saken (se liste i bunn av saken). 14 av disse er pågrepet eller siktet i løpet av de siste to ukene, mens to av dem ble siktet tidligere i høst. Det er så langt uklart hvordan de stiller seg til anklagene.

Politioverbetjent Torstein Pettersen sier at de har avdekket to ulike nettverk som er mistenkt for ulovlig fangst, distribusjon og omsetning av kongekrabbe.

– De siktede ser ut til å ha hatt ulike roller i nettverkene, der noen har vært mer sentrale, og andre har hatt en mindre og mer perifer rolle. Vi er tidlig i etterforskningen og vi presiserer at rollene og siktelsene kan bli endret, sier han i en pressemelding.

Politiet om ulovlig kongekrabbe-liga: Har holdt på i mange år

Politiet fortsetter å gå gjennom og analysere beslag, samt avhøre siktede og vitner, og sier det er for tidlig å gå ut med detaljer om hva de siktede har forklart.

BESLAG: Her står tre paller med umerkede esker med kongekrabbe, som politiet har funnet under den landsomfattende aksjonen. Foto: POLITIET

Finnmark-politiet mener som sagt å ha avdekket to ulike nettverk – med henholdsvis ni og syv siktede i hvert nettverk – og har mandag ettermiddag gått ut med følgende liste:

NETTVERK 1:

Mann, 40-årene, Øst Finnmark, siktet for betydelig ulovlig fangst av kongekrabbe, ulovlig omsetning. Varetektsfengslet i fire uker.

Kvinne, Øst-Finnmark, siktet for heleri av utbytte.

Ung mann, Øst-Finnmark siktet for medvirkning til ulovlig fangst av kongekrabbe og omsetning.

Mann, 60-årene Øst-Finnmark siktet for medvirkning til ulovlig fangst av kongekrabbe og omsetning.

Mann, 50-årene, Øst-Finnmark, siktet for medvirkning av ulovlig fangst av kongekrabbe, ulovlig omsetning og grovt heleri. Varetektsfengslet i fire uker.

Mann, 50-årene, Øst-Finnmark, siktet for medvirkning av ulovlig fangst av kongekrabbe og ulovlig omsetning.

Mann, 40-årene, Øst-Finnmark, siktet for omsetning av ulovlig fangstet kongekrabbe.

Mann, 50-årene, Øst-Finnmark, siktet for omsetning og transport av ulovlig fisket kongekrabbe, varetektsfengslet i fire uker.

Mann, 50-årene, Øst-Finnmark, siktet for omsetning og transport av ulovlig fangstet kongekrabbe.

NETTVERK 2:

Mann, 40-årene, Rogaland, siktet for omsetning av ulovlig fangstet kongekrabbe. Politiet mener mannen har en sentral rolle.

Mann, 50-årene, Øst-Finnmark, siktet for omsetning av ulovlig fangstet kongekrabbe. Politiet mener mannen har en sentral rolle.

Mann, 30-årene, Øst-Finnmark, siktet for ulovlig fangst av kongekrabbe og omsetning.

Mann, 30-årene, Øst-Finnmark. siktet for ulovlig fangst og omsetning av kongekrabbe.

Mann, 40-årene, Nordland. Siktet for medvirkning til omsetning av ulovlig fangstet kongekrabbe.

Mann, 50 årene, Øst-Finnmark, siktet for ulovlig fangst av kongekrabbe.

Mann, 60- årene, Øst-Finnmark, siktet for ulovlig fangst av kongekrabbe.

Publisert: 02.12.19 kl. 13:19

