«PROBLEM»: - Negative holdninger til muslimer et problem, sier kulturminister Trine Skei Grande. Foto: Terje Bringedal, VG

Regjeringen med handlingsplan mot muslimhat

Regjeringen lager nå en ny handlingsplan mot muslimhat.

Det opplyser Kulturdepartementet i en pressemelding. Målet er å forebygge og hindre rasisme og diskriminering av muslimer, og mot personer som antas å være muslimer.

– Vi har en rekke undersøkelser som viser fordommer. Negative holdninger til muslimer et problem, sier kulturminister Trine Skei Grande på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Hun sier problemet er ytterligere aktualisert på bakgrunn av angrepet mot Bærumsmoskeen.

– Samfunnsutviklingen med økt hets mot muslimer gir økt grunn til bekymring, sier Grande.

Frivillige skal med

Regjeringen vil involvere frivillige, lag og foreninger i arbeidet med planen som skal legges frem senere i høst.

– Vi trenger en arena for dialog og snakke sammen på tvers av ulike grupperinger i et samfunn, sier kulturministeren.

Noen av de tingen jeg mener må ligge til grunn i handlingsplanen

Å forebygge hat mot mennesker som tilhrøer/tror tilhører religion, må bekjempes tidlig om vi skal klare å bygge et samfunn åpent fo ralle

Fra før arbeider regjeringen med en handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion, som skal lanseres innen utgangen av 2019. Også denne planen vil inneholde tiltak for å forebygge rasisme og hindre diskriminering mot muslimer.

– Regjeringen mener likevel det er viktig at det i tillegg lages en egen handlingsplan som tar for seg de utfordringer muslimer opplever i Norge i dag, heter det i pressemeldingen.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner mener hele samfunnet må mobiliseres hvis vi skal sikre at Norge fortsatt skal være et land som bygger på verdier som toleranse for mangfold.

– Skole og barnehage en av våre få felles arenaer i samfunnet. Klasserommet er samfunnets viktigste rom, der skal vi sikre at barna både danning og utdanning, sa Sanner på pressekonferansen.

– Det å styrke verdifellesskapet i skolen er viktig, vi fornyer nå skolens innhold. Da sikrer vi at demokrati og medborgerskap blir ett av de tverrgående temaene, sier Sanner.

VG kommer tilbake med mer.

Publisert: 22.08.19 kl. 16:09

