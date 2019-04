FESTLIGHETER: For mange innebærer russetiden et høyt alkoholinntak. Foto: Lien, Kyrre

Frykter mørketall i russetiden: Anmeldte voldtekt etter rebusløp

Etter tre av de store landstreffene for russ i fjor mottok politiet voldtektsanmeldelser.

Nå nettopp







Det viser en gjennomgang som Kripos har gjort av voldtektsanmeldelser der enten fornærmede eller den anmeldte var russ eller hendelser som har skjedd under russerarrangementer.

Totalt ble det i fjor anmeldt 13 «russevoldtekter» mot 16, 14 og 11 i årene 2015–2017.

– Vi ser at tallet på anmeldelser er stabilt, men det gir ikke nødvendigvis det totale bildet. Vi vet at festrelaterte voldtekter utgjør den største andelen av voldtekter generelt og det er generelt mye fest i russetiden så her er det åpenbart mørketall, sier politioverbetjent Emil Kofoed i Kripos til VG.

POLITIOVERBETJENT: Emil Kofoed ved Kripos’ seksjon for seksuallovbrudd. Foto: KRIPOS

Lave tall

Han betegner tallene som «lave», men sier at Kripos legger til grunn at statistikken ikke gir et reelt bilde.

– Derfor er det vanskelig å vite hvor bekymret vi bør være, medgir han.

Ifølge Kripos skal ingen ha anmeldt voldtekter som kan sies å ha direkte sammenheng med knutereglene. Men en av anmeldelsene ble gjort etter et rebusløp der en av postene dreide seg om å utføre sexstillinger.

les også Ny Amnesty-rapport: – Nærmest straffrihet for voldtekt i Norge

Tre av de anmeldte voldtektene skal ha skjedd på de store landstreffene for russ i henholdsvis Stavanger, Halden og Bø. Ifølge Kripos var den angivelige gjerningspersonen ukjent for de fornærmede i disse sakene.

Dokumentert på film

De andre hendelsene skal ha skjedd i private hjem, i campingvogn, på overnattingssted, i russebuss eller utendørs.

I en sakene skal den angivelige voldtekten ha blitt filmet.

– De siste to årene har vi sett at voldtekter skal ha blitt dokumentert på film. Det er nytt, sier politioverbetjenten.

Kripos’ gjennomgang viser at de fornærmede i over halvparten av de anmeldte sakene var kraftig påvirket eller bevisstløs som følge av eget alkoholinntak.

– Vi oppfordrer folk til å passe på venner og de man kjenner til, spesielt om man sovner på fest eller russetreff og hvis noen har fått i seg for mye å drikke, sier Kofoed.

Dette fikk politiet til å ville avblåse fjorårets russefeiring:

Publisert: 05.04.19 kl. 04:53