ANMELDT: Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap). Her med Jonas Gahr Støre i Haugesund i 2017. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Liadal anmeldes etter reiseregnings-rot

– Vi har gått igjennom denne alvorlige saken. Vi ber nå politiet sette i gang etterforskning for å få klarlagt hva som har skjedd. Vi vil da også få vite om det er grunnlag for straffeforfølgelse, sier Stortingets direktør, Marianne Andreassen i en pressemelding.

Oppdatert nå nettopp







Stortingets administrasjon har i dag, torsdag 11. april, levert en anmeldelse til Oslo politidistrikt om mulig misbruk av Stortingets ordning for reisegodtgjørelse, skriver Stortinget i en pressemelding.

Det var tirsdag kveld det ble kjent at Ap-politikeren har levert fiktive reiseregninger. Hun trakk seg da midlertidig fra alle verv.

les også Støre om Ap-politiker med fiktive reiseregninger: – Alvorlig

I reiseregninger for over 60.000 kroner har Aftenposten funnet at Liadal har vært et annet sted enn det hun har oppgitt, eller at hun har fått penger for å ha vært hjemme, på hytta eller på private reiser.

Liadal er nestleder i Rogaland Ap. Hun sitter også i sentralstyre.

Fra 1. januar 2019 ble det innført et skjerpet dokumentasjonskrav for representantenes reiser. I tillegg vedtok presidentskapet onsdag flere innstramminger og økt åpenhet, står det i pressemeldingen.

– Dette er en vanskelig dag for både Stortinget og Liadal. Vi er avhengige av tilliten fra våre velgere, og den må hver enkelt stortingsrepresentant gjøre seg fortjent til. Det er viktig at vi reagerer når det ser ut til at noen kan ha misbrukt ordningene, sier stortingspresident Tone W. Trøen i pressemeldingen.

Torsdag har det vært møter mellom Liadal og stortingsadministrasjonen for å finne ut av alvoret i denne saken og få forklaringer. Representanten har vært på delegasjonsreise frem til i dag.

LES OGSÅ: Bistår administrasjonen i Liadal-saken

Sekretariatsleder Wikstrøm opplyser om at Stortingsdirektøren anbefalte Liadal at hun hadde med seg noen på møtet, og etter ønske fra Liadal deltok derfor to personer fra Aps stortingsgruppes sekretariat.

En av flere avsløringer

Avsløringen om reiseregnings-rot fra Aftenposten er en av flere som har sett dagens lys det siste året. I oktober ble Frps politiker Mazyar Keshvari anmeldt for å ha levert falske reiseregninger.

Saken oppdateres.

Publisert: 11.04.19 kl. 19:18 Oppdatert: 11.04.19 kl. 19:34