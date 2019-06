UTRYGGE: Annette Persson føler ikke det er trygt å dusje og vaske seg hjemme. Hun vurderer å reise vekk. Foto: Bringedal, Terje

Drikkevannsskandalen på Askøy: – Vurderer å reise vekk

ASKØY (VG) Annette Persson (35) har en sønn med atopisk eksem, og bor på Askøy det er påvist forurensning i springvannet. Nå er hun ikke sikker på om hun kan bli der.

Oppdatert nå nettopp







– Det burde ikke være nødvendig å dra bort, men det er fortsatt folk som blir syke. Vi har ikke helt lagt planer for hva vi skal gjøre fremover. Det enkleste er å være hjemme men skal vi ta sjansen på det? Jeg har jo ikke lyst til at Leonard skal bli syk, sier Persson.

les også Vannskandalen: Nye prøver viser funn av Campylobacter

Hun og sønnen Leonard (4) flyttet fra Tveit på Askøy, som har en annen vannkilde, til Øvre Kleppe for to år siden. Nå får de vann fra Kleppe Vannverk, der kommunen har funnet E. Coli og andre tarmbakterier.

– Folk vurderer jo å flytte, jeg har tenkt på det selv. Jeg flyttet hit for to år siden, og så har det vært så grådig mye med det vannet. Men hvem vil flytte ut her nå? Det kommer sikkert til å bli umulig å få solgt i hvert fall så lenge dette pågår.

les også Dette vannbassenget er fortsatt i bruk på Askøy: – Ser ikke veldig lekkert ut

VANNVOGN: Kommunen har satt ut flere slike vannvogner i Askøy, der mange har brukt mye penger på å kjøpe flaskevann på butikken. Foto: Terje Bringedal

les også Vannskandalen: Åtte nye til sykehus – epidemien like intens

– Vi må jo vaske oss

Flere av dem som har vært på Haukeland Sykehus etter å ha drukket vannet har fått påvist smitte av bakterien Campylobacter. Men de fleste av dem som har vært dårlige har ikke vært på sykehuset. Kommunen estimerer at rund 2000 personer har blitt syke til sammen.

Persson er på bedringens vei, etter å ha vært dårlig i noen dager.

– Jeg var hos legen på tirsdag, da hadde jeg 40 i feber. Så har jeg og hatt kvalme og diaré og utrolige magesmerter. Det var før kokevarselet kom på torsdag, så det er tydelig at vannet har vært infisert lenge før det, sier hun.

Hun har vært veldig nøye med å følge dusje-rådene til kommunen, som ber folk ikke bade, og dekke til åpne sår hvis de dusjer. Leonard (4) har atopisk eksem, og dette er en av grunnene til at hun har vurdert å reise bort mens situasjonen pågår.

les også Askøy: Må kjøre gjennom bomringen for å bade William (3)

– Hvis den atopiske eksemen blir veldig hissig vil det gi åpne sår. Jeg synes det er litt skummelt. Vi må jo vaske oss, men dette kommer sikkert til å pågå lenge.

Leonard har hittil vært litt dårlig i magen, men sluppet unna å bli like syk som sin mor.

les også Ville dele badevann med vannkrise-rammede – så måtte Alma Oline (3) hastes til legevakten

E. COLI: I dette høydebassenget har kommunen funnet E.Coli. En gruppe med epidemiologer fra Folkehelseinstituttet inspiserte stedet søndag. Foto: Terje Bringedal

– Alltid vært svikt i systemet

En av de tingene Persson reagerer på er at kommunen ikke har et system for å telle hvor mange som er syke hjemme. Hun synes også varslingssystemet er for dårlig.

– Jeg har ikke fått noe kokevarsel i det hele tatt. Siste varsel jeg fikk var i oktober 2018. Og det har vært flere kokevarsler siden den datoen, forteller hun.

Hun har hverken skiftet adresse eller telefonnummer etter oktober.

– Jeg prøvde å gå inn på Askøy kommunes sider og registrere meg på nytt. Der fikk jeg ikke skrive inn den adressen, sier hun, og forklarer at det stoppet på et tidligere husnummer.

De siste årene har innbyggerne fått flere kokevarsler, i mindre alvorlige saker. Persson reagerer på at det har vært mange kokevarsler lenge.

– I flere år har det vært kokevarsel på kokevarsel. Det har alltid vært svikt i systemet, så at det må noe som dette til før det blir tatt ordentlig tak i det er hårreisende i seg selv, sier hun og legger til:

– Og hva det egentlig disse vannavgiftene vi betaler brukes på? Det er i hvert fall ikke vedlikehold av rør og system og tester og alt det som kreves.

Publisert: 11.06.19 kl. 20:52 Oppdatert: 11.06.19 kl. 21:09