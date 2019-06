ASFALT TIL BESVÆR: Fabian Stang sier han nok ikke greier å holde seg unna valgkampen, selv om han ikke lenger en sentral politiker i hovedstaden. Nå er han sykkelsint. Foto: Trond Solberg

Sint Fabian Stang håner sykkelvei

Fabian Stang (63) ble så sint da han så hva som ligger foran Oslo rådhus, at han ber byrådsleder Raymond Johansen (58) komme med en bulldoser.

– Hadde jeg vært byrådsleder, og kommet inn på kontoret i rådhuset og sett ut på den tjukke og utrolig stygge asfaltstripen som ligger på den hellebelagte plassen ut mot bryggene, ja da hadde jeg ikke tatt lunsj før noen hadde vært i gang med å fjerne den. Jeg ber virkelig om at Raymond Johansen tar seg en titt og skjønner at den ikke passer inn, sier Fabian Stang.

Den tidligere Høyreordføreren i hovedstaden har trukket seg betydelig tilbake fra det offentlige rom, etter at han prioriterte å være advokat hos John Christian Elden.

– Det virker ikke gjennomtenkt

Men sinnet ble så stort da han så den rundt 200 meter lange sykkelveien, at han ikke kunne dy seg.

– Først ble det lagt en midlertidig asfaltvei for bussen på grunn av graving i Stortingsgaten, men den ble fjernet tidligere i år. Så ble det lagt ut helt ny asfalt for en helt unødvendig sykkelvei, sier han oppgitt.

Vi står på plassen foran rådhuset mot bryggen og ser på den rundt 200 meter lange asfaltstripen som strekker seg foran hele rådhuset – og litt til. Den er rundt 20 centimeter høy.

Noen sykler på den, noen sykler utenom.

STYGG-STØTTE: Liv Skaanes kom syklende og ga Fabian Stang full estetisk støtte. Foto: Trond Solberg

En av dem er Liv Skaanes, som hører Stangs budskap.

– Her må jeg virkelig si meg enig med den tidligere ordføreren. Jeg liker sykkelstier, men den svarte kladden foran rådhuset, kunne de spart seg. Det virker ikke gjennomtenkt og jeg er enig i at den bør bort. Den er stygg og passer ikke inn, opp på hellene, sier hun før hun farer av gårde på elsykkelen sin.

De er enige om at det er helt greit med sykkelsti foran rådhuset, men at den bør vær en del av miljøet, på hellene som dekker plassen.

– Jeg synes også det er utmerket med sykkelstier, men dette stygge asfaltberget her, den må bort, sier Stang.

Han er ikke helt fornøyd med sykkelstiene heller.

– Det kan se ut som om byrådet har bestemt seg for at de skal ha så og så mange kilometer med sykkelstier. Så er det viktigere å spre dem utover, enn å planlegge etter hvor det er best å legge sykkelstiene:

– Jeg følger selv med i Elisenbergveien og ser at det knapt er noen som bruker den flotte sykkelstien der. Jeg pratet med en som eier butikk der, som anslår at det bare er rundt fire om dagen som bruker den, sier Stang.

Bulldoser

Han mener byrådet bør tenke seg om.

– Det har skjedd noe i Oslo-politikken, hvor man har gått fra en linje for å finne løsninger til beste over tid, for alle innbyggerne, til et system hvor byrådet bruker flertallsmakt til å ture frem, uten å ta nok hensyn til at det faktisk skal bo barnefamilier i sentrum, som har behov for å finne parkeringsplass til elbilen sin.

Stang legger til en forsikring i bomfeiden som utspiller seg i Norge og Oslo.

– Jeg er enig i at bilistene skal være med å betale for veiene og kollektivtrafikken, men politikken må styres med fornuft, ikke med fanatisme. Jeg opplever litt for mye av det i byen vår for tiden. I stedet for å fare frem med bulldoser, så burde de i stedet bruke den på å fjerne den asfaltstripen her.

– Hvor mye skal du engasjere deg i valgkampen?

– Jeg er jo engasjert i det som skjer i byen, så jeg blir gjerne med, hvis partiet ønsker det.

– Jeg er enig i at den ikke er så pen

Byrådsleder Raymond Johansen er enig, men..:

– Jeg synes ikke Fabian skal hisse seg sånn opp. Det er viktig at det blir tilrettelagt for flere sykkelforbindelser mellom vest og øst, sier Johansen.

Han toer sine hender litt, fordi det er et statlig vesen om har lagt asfalten.

– Jeg har selvsagt sett sykkelveien som Statens vegvesen har satt opp. Jeg er enig i at den ikke er så pen å se på. Jeg synes at Oslo kommune bygger langt finere sykkelveier enn det Statens vegvesen har gjort her. Men det er viktig at de skal få gjøre seg ferdige med området rundt det nye Nasjonalmuseet og sykkelveien som skal utvides senere i år. Det blir nok bra til slutt, sier Johansen.

– Er ment å være midlertidig

Seksjonsleder Dagmar Hoyer i Statens vegvesen i Oslo sier de planlegger for en penere løsning.

– Den «stygge» løsningen som ligger der nå, er ment å være midlertidig. Vi håper å få gjennomslag for et langt mer estetisk tilpasset sykkelfelt når hele området rundt det nye Nasjonalmuseet er ferdig. Men vi ønsker å legge denne midlertidige løsningen for å vise folk at det er der de bør sykle.

