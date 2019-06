STOR EKSPLOSJON: Klokken ni fredag fikk svensk politi inn meldinger om en stor eksplosjon i sentrum av den svenske byen Linköping. Foto: Pontus Johansson

25 personer skadet i eksplosjon

Fredag gikk det av en stor eksplosjon i sentrum av den svenske byen Linköping. Årsaken til eksplosjonen er fortsatt ukjent. Flere sykehus er forberedt på å ta imot pasienter.

Den svenske avisen Aftonbladet skriver at 25 personer er lettere skadet. Minst 14 ambulanser skal være på stedet. Ifølge avisen er bombegruppen på stedet.

Klokken ni kom meldingen om en stor eksplosjon i en boligblokk i Linköping. Politiet ble kontaktet av flere personer som hadde hørt eksplosjonen.

– Det vi vet er at det er en kraftig eksplosjon, sier Marcus Lundgren i redningstjenesten til SVT.

Bygget bærer tydelig preg av eksplosjonen og mange ruter er knust. Årsaken til eksplosjonen er ukjent.

Til Aftonbladet sier pressetalsperson for politiet i regionen, Åsa Willsund, at politiet jobber ut fra en teori om at det skal ha skjedd noe kriminelt.

Politiet har ikke pågrepet noen mistenkte i saken.

I en pressemelding skriver Region Östergötland at Universitetssykehuset i Linköping er i katastrofeberedskap. To andre sykehus er også klare til å ta imot skadede ved behov.

– Sykehusene forbereder seg på å kunne ta hånd om et større antall skadede dersom det skulle være nødvendig.

Publisert: 07.06.19 kl. 11:36