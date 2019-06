Gunhild Olaugsdatter Drage (t. v) og Wanya Valkyrie Drages bolig ble utsatt for grovt hærverk i helgen. Nå takker de for den enorme støtten i ettertid. Foto: PRIVAT

Gunhild og Wanyas bolig ble vandalisert: – Føler oss utrygge

Da det lesbiske ekteparet kom hjem natt til søndag fra en luftetur med hunden, var boligen deres i Sandnes blitt utsatt for innbrudd og hærverk.

– Hele opplevelsen har vært absurd. Det er en følelse av å bli invadert. Vi har vært ute av skapet i lang tid, og har aldri opplevd noe lignende. Det er klart det får oss til å føle oss utrygge, sier Gunhild Olaugsdatter Drage til VG.

Paret fikk seg et sjokk da de kom hjem natt til søndag til boligen deres på Vatne i Sandnes. Skjellsord rettet mot legningen deres var tagget på vegger og møbler. Eiendeler var stjålet, glass var knust og et brudebilde av ekteparet, som har vært gift i 11 år og har barn sammen, var revet opp.

Hun og kona Wanya Valkyrie Drage har tidligere blitt intervjuet av Stavanger Aftenblad og Dagbladet.

GROVT HÆRVERK: Innbruddstyvene hadde også revet opp et brudebilde. Foto: PRIVAT

Kvinnene hadde tidligere opplevd å få et truende, anonymt brev sendt i posten etter at de i tillegg til det norske, flagget med et regnbueflagg på 17. mai.

I etterkant av hendelsen har paret nå bestemt seg for å flytte fra boligen. Med seg på flyttelasset får imidlertid ekteparet med seg en hjelpende hånd fra de mange som har tatt kontakt etter at saken ble kjent.

– Støtten vi har mottatt i dagene etter dette, har vært helt fantastisk. Vi har fått en utrolig støtte fra både venner og ukjente. Politikere har også tatt kontakt. Meldingsinnboksen min på Facebook er full, og jeg får ikke svart alle. Vi er helt satt ut, sier Drage til VG, og legger til:

– Det viser bare at det finnes så mange flere gode enn dårlige folk.

Stor pengeinnsamling

Venner av ekteparet har også startet en pengeinnsamling. I skrivende stund skal den innsamlede summen nærme seg 300.000 kroner, ifølge Drage.

– Vi ba ikke om det, men vennene våre insisterte på det. Vi har innboforsikring, men pengene kommer veldig godt med i flytteprosessen. Og så har vi bestemt oss for å ta med barna på en fin ferie. Vi er så takknemlige, sier hun.

Og den svært ubehagelige opplevelsen til tross, så har ikke ekteparet tenkt til å skjule hvem de elsker.

– Vi kommer ikke til å slutte å flagge. Regnbueflagget skal opp igjen, sier Gunhild Olaugsdatter Drage.

Vurderer å etterforske som hatkriminalitet

Nå vurderer politiet å utvide etterforskningen til å omfatte hatkriminalitet. Det skriver Stavanger Aftenblad.

– Vi ser at det er tagget ytringer mot homofili i boligen, og det kan være rammet av straffelovens paragraf 352 som sier at det er straffeskjerpende om skadeverket er motivert av fornærmedes homofile orientering. Det vil bli en juridisk vurdering om det som er skrevet i boligen rammes av denne paragrafen, sier etterforskningsleder Elisabeth Vorland til avisen.

Politiet setter innbruddet i sammenheng med at paret fikk det anonyme brevet noen dager etter 17. mai.

Hadia Tajik og Anette Trettebergstuen, nestleder og leder i kvinnenettverket i Arbeiderpartiet, er opprørte over sjikanen ekteparet Drage har blitt utsatt for.

– Det gjør meg ganske forbanna, egentlig. Man tenker at man er trygg hjemme, men så er man ikke det en gang, sier Tajik til Dagbladet.

Trettebergstuen sier Norge kommer sammenlignet sett dårligere ut når det kommer til hatkriminalitet rettet mot LHBT-personer, enn sammenlignbare land.

– Det er mange LHBT-personer som opplever hatkriminalitet og hets i en eller annen form hver eneste dag. Norge er et av verdens mest likestilte land juridisk, og det skal vi være stolte av. Men når det kommer til grumsete og negative holdninger og denne typen hatkriminalitet, scorer Norge dårligere enn de sammenlignbare landene. Det er uakseptabelt, og vi må gjøre noe med det, sier Trettebergstuen.

