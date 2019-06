SAKKYNDIGE: Dan Tungland (t.v.) og Tor Ketil Larsen skal mandag forklare seg om tiltalte i Varhaug-saken. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Varhaug-sakkyndige: Mener tiltalte hadde en rusutløst psykose på drapstidspunktet

JÆREN TINGRETT (VG) De Varhaug-sakkyndige, Tor Ketil Larsen og Dan Tungland, mener den rusutløste psykosen senere kan ha ført til en psykose som schizofreni.

Mandag forklarte de sakkyndige i saken, Tor Ketil Larsen og Dan Tungland, seg. De mener 18-åringen som står tiltalt for drapet på Sunniva Ødegård (13) i fjor hadde en rusutløst psykose på drapstidspunktet.

– Det er fullt mulig at vi denne saken har en rusutløst psykose som senere har ført til en primærpsykose som schizofreni, sier Larsen.

Det er likevel retten som skal avgjøre tilregnelighetsspørsmålet. De sakkyndige kommer kun med sin vurdering.

Dersom retten finner at tiltalte hadde en rusutløst psykose under drapet fritar det han ikke fra straff, og han kan da dømmes til fengsel eller forvaring.

Har hatt flere samtaler enn vanlig

– Det er mulig å ha en rusutløst psykose på et tidspunkt, og så får en senere en primær psykoselidelse. Det er teoretisk sett mulig. Det går ikke an å tenke omvendt, sier Tor Ketil Larsen.

– Når det gjelder tiltalte så er det sånn at vi vet det har vært daglig hasjbruk og bruk av ecstasy i periodene før. I denne saken her har det vært mye rusbruk, fortsetter han.

De sakkyndige sier de har hatt flere samtaler med tiltalte en hva som er vanlig fordi saken har vært vanskelig og fordi tiltalte er ung.

– Ideen om at det er en rusutløst psykose som senere har gått over til en grunnpsykose, er tuftet på at observanden var psykosefri før han begynte å ruse seg, sier Larsen.

DET SISTE BILDET: Denne selfien tok Sunniva Ødegård (13) trolig om lag to timer før hun ble drept. Foto: POLITIET

Mener tiltalte ikke simulerer

Sakkyndige Tor Ketil Larsen kommenterte hendelsen i retten forrige uke da tiltalte utagerte på bakrommet. Larsen var i kontakt med tiltalte, og på spørsmål fra Larsen sa han at han ikke var psykotisk. Behandleren hans, Kristin Jørstad Fredriksen, kom med medisiner.

– Jeg har ikke kommet frem at han har vært psykotisk under forhandlingene her, sier Larsen.

Tungland og Larsen sier de ikke har vært spesielt uenige i sin vurdering.

– I denne saken har tankelesning vært et tema, og at andre kan lese hans tanker. I mitt hode er det et relativt typisk psykoseregn. Mitt inntrykk er at dette er ting han har opplevd, sier Larsen.

Han opplever heller ikke at tiltalte har simulert ved å overdrive symptomer.

– Åpenbart surr

Tidligere mandag forklarte overlege Anders Hartwig, som jobber ved sikkerhetsposten på Sandviken sykehus i Bergen, at de opplevde tiltalte som løgnaktig.

– Det er noe åpenbart surr i hele fortellingen hans om hva som skjedde etter drapet, sier Hartwig.

Den tiltalte 18-åringen var innlagt her til observasjon 3. oktober til 13. november i fjor.

– Vi har ikke konkludert diagnostisk, vi har skrevet en konklusjonstekst der vi kommer med ulike hypoteser, sier overlegen.

Hartvig fortalte videre at tiltaltes psykotiske trekk falmet desto lenger han hadde vært rusfri, og at han er ganske overbevist om at symptomene var rusutløste.

