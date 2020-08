LØSEPENGEKRAV: I det mye omtalte trusselbrevet som Tom Hagen har fortalt at han fant hjemme i huset sitt, blir Hagen krevd for millioner i løsepenger i kryptovaluta. Politiet mener brevet er en del av et opplegg for å villede dem, og har siktet Hagen for drapet på sin kone. Foto: Ørn E. Borgen

Trusselbrev-gåte: Ikke fingeravtrykk på konvolutten

Tom Hagen forklarte at han fant trusselbrevet i en hvit konvolutt, men politiet fant ikke fingeravtrykkene hans på den.

Nå nettopp

Ifølge VGs opplysninger har politiet en teori om at fraværet av Tom Hagens fingeravtrykk kan indikere at det mye omtalte trusselbrevet aldri lå i konvolutten, slik Hagen selv har forklart at det gjorde.

Fravær av fingeravtrykk skal være en del av det samlede bevisbildet i drapsetterforskningen av Tom Hagen, hvor kona Anne-Elisabeth har vært forsvunnet siden 31. oktober 2018. Hagens forsvarer, Svein Holden, mener det har «null bevisverdi» at Hagens fingeravtrykk ikke er på konvolutten.

VG har vært i kontakt med flere kriminalteknikere om fraværet av fingeravtrykk. De sier det hersker stor usikkerhet rundt et slikt funn, og at man skal være svært forsiktig med å tolke betydningen av det.

– Man kan ikke bruke fravær av fingeravtrykk som noe sikkert bevis for at Tom Hagen ikke har tatt i konvolutten. Han kan like godt ha tatt i den, og ikke avgitt fingeravtrykk. Det kommer an på hvor hardt du tar, hvordan du tar og om man er svett på fingrene, sier Per Angel, tidligere kriminaltekniker og leder av Kripos' åstedsgruppe.

Politiet mener åstedet i Sloraveien 4 er fingert, iscenesatt for å se ut som et åsted for en økonomisk motivert kidnapping, for å tildekke et planlagt drap. Tom Hagen nekter straffskyld, og har gitt uttrykk for at han mener kona Anne-Elisabeth Hagen er kidnappet.

les også Politiet strammer grepet om Tom Hagens hus

Tok på konvolutten

Tom Hagen har forklart seg detaljert om forsvinningsdagen i politiavhør.

Han dro hjem til Sloraveien ved 13.30-tiden, angivelig fordi kona Anne-Elisabeth ikke svarte på telefonen. 70-åringen har selv forklart at han fant den hvite konvolutten på en rød stol i inngangspartiet. Han skal ha løftet den opp, og sett at flere av konas personlige eiendeler lå på stolen, deriblant hennes giftering.

VG får opplyst at Hagen har forklart seg nøye om konvolutten, som han angivelig tok med seg inn i stuen. Konvolutten skal ikke ha vært limt igjen, men brettet sammen. Han forklarte til politiet at han skjønte alvoret allerede etter første setning i brevet: «Vi har din kone Anne Elisabeth».

LES OGSÅ: Her er hele trusselbrevet

BORTE: Politiet mener Anne-Elisabeth Hagen ble drept 31. oktober 2018. Familien holder fast ved at de tror hun er kidnappet. Foto: Privat

– Null bevisverdi

Politiet ønsker ikke å kommentere denne saken av hensyn til etterforskningen.

Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, har vært tydelig på at Tom Hagen har alibi og at han mener politiets beviser er svake.

– Jeg er avskåret fra å kommentere sakens beviser, men på generelt plan vil jeg si at fravær av fingeravtrykk har tilnærmet null bevisverdi, sier Holden til VG.

To av fire sider

Tom Hagen varslet politiet klokken 14.10, og han hadde med seg trusselbrevet da han møtte en patrulje på en bensinstasjon like ved. Da lå konvolutten igjen på åstedet.

I trusselbrevet blir Hagen krevd for 9 millioner Euro i kryptovalutaen monero. Hvis han ikke betalte, ville kona bli drept. Videre skulle det bare kommuniseres ved hjelp av kodemeldinger i kryptovalutaen bitcoin.

I avhør forklarte Hagen at han leste gjennom brevet, men ikke grundig, får VG opplyst. Han har videre sagt han leste nøye om bitcoin-opplegget, som i hovedsak fremgår på side to og tre i trusselbrevet. Dette er sider hvor politiet ikke skal ha funnet hans fingeravtrykk, får VG opplyst.

CLAS OHLSON: Både konvolutten og brevet er kjøpt på en Clas Ohlson. Foto: Thomas Andreassen

At fingeravtrykkene bare er funnet på to av fire sider, er noe politiet stusser på, ifølge VGs opplysninger.

Det hersker imidlertid stor usikkerhet rundt et slikt funn.

– Han kan godt ha tatt på en side, uten å sette avtrykk. Man vet fra tester og undersøkelser at man ikke nødvendigvis setter avtrykk i alt man tar på, sier tidligere kriminaltekniker Per Angel.

les også Trusselbrev-forsker: Det er skrevet feil norsk med vilje

Vet type printer

Brevarkene og konvolutten, som skal være kjøpt på Clas Ohlson, har under etterforskningen blitt nøye undersøkt.

Politiet har ifølge VGs opplysninger en formening om at de eksakte arkene og konvolutten kom for salg i butikken høsten 2017.

Ifølge VGs opplysninger har politiet klart å finne ut hva slags type printer brevet er skrevet ut på, men de har ikke funnet den eksakte printeren.

Publisert: 08.08.20 kl. 07:45

Fra andre aviser