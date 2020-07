MOTSTAND: Byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke (MDG), ønsker en dom som forbyr Ryde og andre aktører å drive kommersiell utleie av elsparkesykler på kommunal grunn uten en avtale med kommunen. Foto: Bjørn Erik Larsen

Bergen-byråd: En fallitterklæring om elsparkesykkelutleier vinner rettssak

Hvis Bergen kommune taper rettssaken mot elsparkesykkelutleieren Ryde, mener byråd Thor Haakon Bakke (MDG) at det er en fallitterklæring over transportsektoren og en krise for regjeringen.

Tirsdag begynte rettssaken i Bergen tingrett mellom elsparkesykkelutleieren Ryde og Bergen kommune.

Helt enkelt mener kommunen at Ryde må ha tillatelse av kommunen til å leie ut de grønne elsparkesykler i byens gater, noe selskapet er uenige i.

Dersom Bergen kommune vinner, må Ryde midlertidig avslutte utleien av elsparkesyklene inntil en endelig avgjørelse trolig kommer til høsten.

– Hvis retten konkluderer at man kan drive kommersiell utleievirksomhet av el-løpehjul uten avtale med kommunen, altså at kommunen ikke kan regulere dette, er det en fallitterklæring over transportpolitikken, sier byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke (MDG), og legger til:

– Det er ikke krise for min del, men det er en krise for regjeringen at de ikke klarer å vedta kloke ting.

Har ikke noe alternativ til å saksøke

Det var 1. juli at Bakke annonserte søksmålet mot Ryde etter at de hadde utplassert hundrevis av deres grønne elsparkesykler i byens gater uten tillatelse.

– Når Ryde ikke vil avfinne seg med å ha en avtale med kommunen, har ikke vi noe alternativ til å saksøke. Når folk ikke vil forholde seg til demokratiske spilleregler, må vi gjøre det sånn, begrunner Bakke.

– Noen kan kanskje argumentere at dette ikke er verdens undergang, men å hive inn 500 el-løpehjul i et byrom med smale og trange gater som i Bergen, uten at kommunen får ha har en lokaldemokratisk kontroll, er rimelig spesielt. Det går ut over hvordan vi ellers holder på i et lokalt demokrati, sier han.

Byråden håper at retten er enig i at kommunen skal råde over egen grunn og at private aktører må ha tillatelse for å drive kommersiell utleievirksomhet i Bergens gater.

– Det absurde her er at norske kommuner må saksøke kommersielle elløpehjulaktører for å få avklart at norske kommuner har råderett over egen grunn. Her har vi aggressive aktører og et uklart lovverk, og ikke engang Samferdselsdepartementet vet hva som er lov og ikke.

Likestilt med sykkel

Reglene for elsparkesykler er de samme som gjelder for sykler, noe regjeringen fastsatte i april 2018.

– Enklere regler, mindre byråkrati og litt mer moro i hverdagen, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding den gang.

Siden har elsparkesyklene vært til glede og forargelse i flere norske byer. Tidligere i år gikk Trondheim kommunen til en lignende sak mot Ryde, men tapte.

I ettertid har statssekretær i Samferdselsdepartementet, Ingelin Noresjø (KrF), innrømmet til BA at «systemet vårt var bygget på et fundament som ikke holder».

ANSVAR: Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Ingelin Noresjø (KrF), sier til VG at de tar ansvar og vil vurdere endringer i reglene. Foto: Trond Solberg

Til VG utdyper Noresjø med følgende:

– Samferdselsdepartementet har ansvar for sikkerhet og fremkommelighet i veitrafikken, og regulerer den generelle bruken av elsparkesykler gjennom veitrafikkloven og trafikkreglene. Vi tar ansvar for dette og vil vurdere endringer i disse reglene særlig når det gjelder parkering av elsparkesykler og håndheving av brudd på reglene.

Noresjø påpeker samtidig at det følger et annet regelverk når det gjelder kommunens råderett over egen grunn og regulering av kommersielle aktører som Ryde. Hun sier de viser samtidig har forståelse overfor kommunene:

– Vi er opptatt av å lytte til kommunene og de behov de har for en hensiktsmessig håndtering av slike tjenester, og tar derfor gjerne en nærmere dialog med Bergen og andre berørte kommuner om dette, sier Noresjø.

Håper retten er enig

Byråd Bakke sier til VG at regjeringen er langt på overtid med å innrømme at forskriftsendringen i 2018 har hatt uventede konsekvenser, og at de er for sene til å komme med endringer kommunene har etterspurt i lang tid.

– Det at Hareide nå vil sette i gang arbeidet, er altfor sent, det er sløvt, og vi må håpe at de gjør dette i en ekspressfart, sier Bakke.

Han håper at retten er enig i at kommunen har råderett over egen grunn og at private aktører må ha tillatelse for å drive kommersiell utleievirksomhet.

– Etter Rydes oppfatning opptrer de helt i tråd med gjeldende regelverk. Dette har de også fått medhold i av Sør-Trøndelag tingrett. Ryde finner det beklagelig at Bergen kommunen ikke ønsker å gi innspill på de forhold i byen som er viktige for dem og som kan implementeres i tjenesten, sier Rydes advokat, Anne Christine Wettre, til VG.

