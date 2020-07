REGN: Juli 2020 har vært uvanlig kald på Østlandet. Torsdag 2. juli ble Grefsen stadion i Oslo ble hvit etter en haglbyge. Foto: Truls Nygaard / NTB scanpix

Årets julivær kan bli det verste på over 60 år

Juli 2020 kan bli den første siden 1957 uten en eneste høysommerdag for Østlandet, om ikke varmen slår om og kommer fredag.

NTB

Nå nettopp

– Det er bare å slå fast at juli har vært kald med temperaturer langt under normalen i store deler av Sør-Norge, sier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl til NTB.

Etter at det nærmest var tropevarme i Norge i juni har juli vist seg fra motsatt side. Over store deler av Sør-Norge har gradestokken knapt bikket 20 grader i juli, og ingen dager har oppnådd definisjonen høysommerdag, som er mer enn 25 grader.

Mens sommermåneden har vært preget av godvær i nord har det vært heller labert sørpå. Pasvik i Finnmark kan skilte med den høyeste makstemperaturen i juli med 27,4 grader, men også det er nesten rekordlavt.

– Det at den høyeste noteringen i Norge i juli er så lav som dette, er helt uvanlig, og vi må tilbake til 1950 da høyeste noterte temperatur var 27,1 grader, sier meteorologen.

FINVÆRET: Nord-Norge og Lofoten har hatt en flott juli 2020. Mange hundre turister har daglig gått opp sherpatrappen til Reinebringen i Lofoten. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

– Gode sjanser

Mot slutten av uken kan det imidlertid slå om, og fredag er siste sjanse for en virkelig sommervarm dag før juli slår over i august. Ifølge Rafael Escobar Løvdahl er det imidlertid gode sjanser for at Østlandet da faktisk kan oppleve i det minste én dag med sommervarme.

– Fredag er det gode sjanser for at Viken får over 25 grader. Da blir det mye sol og stort sett rolige vindforhold. Det kommer et lavtrykk inn fra vest det som gjør at det blir fint, men i løpet av helgen går det litt tilbake igjen, sier Løvdahl.

Også Vestlandet og Trøndelag kan regne med bedre vær inn mot helgen. Vestlandet kan se fram til varmere vær fredag og i Trøndelag ser det ut til at godværet også kan strekke inn i lørdagen.

SOLA SKINNER: Juli har vært uvanlig kald på Østlandet, men langs kysten har likevel sol, båter og turister preget måneden, som her i Kragerø. Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix

Ettermiddagsbyger i nord

– For Nord-Norges del vil temperaturen mange steder holde seg over normalen i juli. De neste dagene preges av fortsatt varmt vær, men med spredt skydekke mange steder. Videre vil det bli en del ettermiddagsbyger en del steder, sier Løvdahl.

Etter mange dager med god sommervarme i Øst-Finnmark vil temperaturen falle i helgen og fremover. Vinden i denne delen av landet vil snu, og nordavind vil føre til lavere temperaturer og tåke i kyststrøkene samt byger.

Det siste kan være nyttig, for flere steder i Nord-Norge er det nå så tørt at det er utstedt fare for skogbrann.

– På Spitsbergen har det vært fire dager på rappen med over 20 grader, og det er helt uvanlig. Dette skyldes varme vinder fra Sibir og at det er rekordlite is der oppe. Men nå kommer det kjøligere luftmasser også dit, sier meteorologen.

Publisert: 29.07.20 kl. 16:48

