Ansatt skulle ha vært i karantene – sykehuset beklager sterkt

En coronasmittet sykehusansatt som returnerte fra en reise til et land utenfor EU/EØS/Schengen, ble ikke satt i karantene. Nå legger St. Olavs hospital seg flate.

Den ansatte testet negativt på første test ved hjemkomst og fikk derfor returnere til jobb.

Vedkommende ble først satt i karantene etter å ha testet positivt på den andre testen, skriver sykehuset i en pressemelding på sine hjemmesider.

– Vi har nå gått gjennom saken i sin helhet, og det viser seg at den ansatte skulle gått i ti dagers karantene ved hjemkomst. Vi beklager at dette ikke ble gjort, og vi forsikrer oss nå om at informasjon om hva som gjelder er godt kjent både for ledere og ansatte, sier fungerende fagdirektør Hilde Pleym.

Den ansatte hadde vært på reise på grunn av familiære forhold, og reisen var klarert med sykehuset. De innrømmer at den ansatte skulle ha vært i ti dagers karantene, da reisen var til et land utenfor EU/EØS/Schengen.

– En informasjonssvikt

Etter det positive prøvesvaret iverksatte sykehuset umiddelbart smitteoppsporing. Totalt 18 ansatte og fire pasienter ble satt i karantene.

Smitteoppsporingen er nå avsluttet, skriver sykehuset. Alle ansatte og pasienter som har vært i kontakt med den smittede skal ha fått beskjed.

Sykehusets regel er at ansatte i karantene skal testes to ganger for smitte – på den tredje og den syvende dagen etter nærkontakt med en smittet. Dersom begge testene er negative, kan de returnere til jobb på dag syv.

– Her har det vært en informasjonssvikt, da vedkommende skulle vært i karantene. Det viktige nå er at smittesporingen har avdekket alle vedkommende har vært i kontakt med på sykehuset, og at disse er satt i karantene. Sykehusdriften går som planlagt, og det er trygt å komme til St. Olavs hospital, sier Pleym.

Publisert: 29.07.20 kl. 15:05

