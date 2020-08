BOK: Hadia Tajik skal snart gi ut bok. Foto: Frode Hansen

Hadia Tajik gir ut bok i oktober

Ap-nestleiar Hadia Tajik skal gi ut ei bok om politisk fridom i oktober.

Det varslar Tajik på si eiga Facebook-side torsdag.

– Det er ei politisk bok om kva fridom er, men forma som ei samanhengande historie. Kvart kapittel tek for seg naudsynte vilkår for å kunne leve frie liv. Gjennom heile boka vert lesaren kjent med ulike personar, stader og politiske saker – og med meg, skriv Tajik.

Ho leverte manus til boka i dag. Den kjem ut i oktober.

– Det har teke mykje av fritida mi, i det som har vore ei ganske krevjande tid. Eg gler meg til å fortelje meir om innhaldet. Men det får me ta i oktober, skriv ho vidare.

Portrett av Norge

Tittelen på omslaget er «Politisk Fridom: En politisk og personleg historie» og boka blir gitt ut på Tiden forlag.

I boka har Tajik spurt folk landet rundt kva som skal til for å vere eit godt samfunn, kva som skal til for å kunne ta frie og sjølvstendige val for eige liv og kva krefter som trugar desse mogelegheitene.

I omtalen av boka varslar forlaget at ho vil dele av si eiga historie.

– Samtidig deler Hadia Tajik av si eiga historie, som dotter av pakistanske innvandrarar, født inn i ei norsk arbeidarklasse, med ein far i olja og ei mor på butikken, skriv forlaget.

