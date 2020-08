TETT PÅ GRENSEN: Frankrike kryper nærmere FHIs smittegrense. Hvis de kryper over, kan nordmenn som reiser hit til Marseille måtte i karantene når de kommer hjem. Av de landene som FHI har reiseråd for, er Frankrike det landet med tredje flest smittetilfeller i juli – etter Spania og Romania. Foto: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Disse «grønne» ferielandene ble hardest rammet i juli

Etter å ha bekjempet den første bølgen og åpnet opp samfunnet igjen, ser flere «grønne» ferieland nå en bekymringsfull smitteøkning.

Det er ikke bare Norge som har åpnet grensene for reiser i sommer: Fra hjem over hele Europa har folk igjen kunnet bevege seg ut mens samfunnet har blitt åpnet opp.

Men flere «grønne» land opplever nå en smitteøkning som bekymrer de lokale myndighetene. Samtidig som andelen nordmenn som er smittet i utlandet har økt betydelig de siste ukene.

Her kan du se hvilke land som ble hardest rammet denne måneden:

Når FHI ser på hvilke land som skal være «røde» eller «grønne», bruker de tall per 100.000 innbygger, for å se hvor stort smittetrykket egentlig er i befolkningen. Derfor er ikke Tyskland og Frankrike «røde», for eksempel, selv om de ligger i toppen på antall tilfeller.

– Vi vil understreke at det også for grønne land er smittefare. De fleste land har et høyere smittepress en Norge har, understreker avdelingsleder Line Vold i VG.

Hun sier FHI nå spesielt følger med på økningen i Følgende land: Frankrike, Østerrike, Sveits og Tsjekkia.

– For Europa har det vært en nedgang i antall smittetilfeller i en periode. Men nå ser vi at denne pandemien er vanskelig å holde under kontroll, med mindre man har ganske strikte smittevernregler på plass, sier Vold.

Frankrike

Det populære ferielandet har hatt en tydelig økning i smitte de siste ukene – og har fortsatt en stigende smittetrend. De ligger så nært FHIs smittekrav at hvis trenden fortsetter – vil landet snart måtte farges «rødt» . «Det kreves rask og betydelig innsats», understreket det franske Helsedirektoratet torsdag.

Det er økt smitte i alle aldersgrupper, men spesielt blant dem mellom 20 og 30 år, påpeker det franske folkehelseinstituttet Santé publique

Tyskland

Ligger langt innenfor FHIs smittekrav, men myndighetene er bekymret for økningen i smittetilfeller. Og landet har en tydelig stigende smittetrend.

«Vi må forhindre at viruset nok en gang sprer seg raskt og ukontrollert», sa Lothar Wieler, som leder det tyske folkehelseinstituttet RKI på tirsdag. «Den siste utviklingen i antallet covid-19-tilfeller skaper stor bekymring hos meg og hos alle oss her ved RKI», la han til, ifølge NTB.

Sverige

Sverige har en synkende smittetrend, ifølge VGs tallspesial , men nivået på smitten er likevel mye høyere enn i andre EU/EØS-land. I juli er Sverige landet med nest flest smittede per 100.000, bare toppet av Luxembourg, som nå holder på å teste hele sin befolkning (og følgelig har smittetallene skutt i været).

Torsdag åpnet danskene for reiser til hele Sverige. Norske myndigheter hadde egentlig de samme smittekravene som Danmark, men strammet inn . Derfor regnes smitten i en rekke svenske regioner fortsatt som for høy.

Tsjekkia

Tsjekkia er fortsatt farget «grønt» på myndighetens kart, men har i realiteten ligget over smittekravet til FHI hele denne uken.

Østerrike

Østerrike ligger nå faretruende nært FHIs smittekrav på 20 tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene. De ligger på 19,7, ifølge siste oppdatering fra ECDC . Blant annet sliter de med et utbrudd i de populære feriestedene ved Wolfgangsee.

Sveits

Sveits er også faretruende nær FHIs smittekrav. Men selv om landet denne uken registrerte flere enn 200 tilfeller på én dag, for første gang siden april, mener ikke sveitsisk FHI (BAG) at det er snakk om en andre bølge. Lederen for BAG sa torsdag, ifølge 20 minuten, at situasjonen ikke er sammenlignbar med mars og at pandemien er under kontroll.

Polen

Også Polen har sett en ny økning i smitte i juli – og har fortsatt en stigende smittetrend. Likevel åpnet myndighetene landet ytterligere senest forrige helg. Flere fans får nå komme inn på fotballstadioner, flere får møtes på arrangementer og avstanden folk ble redusert fra 2 til 1,5 meter. «Situasjonen knyttet til covid-19 i Polen er stabilisert», skrev myndighetene da de åpnet forrige helg.

Landet ligger fortsatt godt innenfor FHIs smittekrav.

Flest med stigende trend

Det er bare åtte land i Europa som har synkende smittetrend akkurat nå.

