fullskjerm neste BOMBETRUSSEL: Det ble funnet en bombetrussel på et tog ved Dal stasjon i 13-tiden lørdag. Situasjonen er nå avklart.

Bombetrussel funnet på tog i Eidsvoll

EIDSVOLL (VG) Et ark med en bombetrussel ble funnet en på et toget. Politiet tror ikke det var snakk om noen reell fare.

Et A4-ark med en bombetrussel ble funnet på et tog som står ved Dal stasjon i Eidsvoll lørdag. Det bekrefter Harry Korslund i Bane Nor overfor VG.

Bane Nor fikk meldingen litt før klokken 13, og kontaktet politiet.







Klokken 13.15 sa pressekontakt i Vy, Nina Schage, til VG at personell og passasjerer var ute av toget, og at togene ville snu på Kløfta istedenfor Dal.

– Frem til Kløfta går det som normalt, men det må påregnes noen forsinkelser, sa Schage.

Klokken 14.20 går togtrafikken som normalt, opplyser Vy.

Politiet i Øst bekreftet også på Twitter at passasjerene ble evakuert etter hendelsen.

– Litt over klokken 13.30 melder Øst politidistrikt at de er tilbake til normalsituasjon, og at de vil etterforske fremsettelsen av trusselen.

– Noe tilsvarende det som skjedde i går

– Det ble funnet en lapp på toget, nærmere info om det vil vi ikke gi ut per nå, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Trond Lorentzen, til VG.

– Hvorfor anser dere det ikke som reell trussel?

– Vi har gjort en vurdering av trusselen, og det er det som gjør at vi har vurdert at det ikke er å anse som en reell trussel, forteller Lorentzen og sier de ikke har hatt bistand fra nasjonale ressurser.

– Hvem etterforsker saken?

– Vi jobber med etterforskning nå, så får vi se hva vi finner nå utover ettermiddagen. Saken vil bli fulgt opp i ettertid av lokalt politi. Toget ble evakuert, men nå har også det blitt frigitt. Hva som ble gjort med passasjerene er jeg usikker på.

– Ser dere dette i sammenheng med bombetrusselen på Gardermoen på fredag?

– Det er jo noe tilsvarende det som skjedde i da, men hva det er er vanskelig å si. Alle vet det var en lapp på et fly i går og en lapp på et tog i dag. Det er vanskelig å si noe nøyaktig på det, men jeg har vurdert at det ikke er å anse som en reell fare i dette tilfellet.

Passasjer: – Gikk rolig for seg

Tanja Marie Tønne (36) fra Dal var om bord toget som mottok bombetrusselen. Hun var på vei til Lillestrøm sammen med sin mor og to småbarn.

– Vi fikk beskjed om å forlate toget fordi de hadde funnet en lapp. Det var en overraskende beskjed å få, sier hun til VG.

Hun forteller at politiet snakket med alle passasjerene og skrev ned navn og personnummer i tilfelle de skulle lure på noe mer.

De ble også bedt om å forlate stasjonsområdet.

– Det gikk veldig rolig for seg. Det var ikke noe dramatikk rundt det, annet enn at mine to småbarn hadde mye spørsmål rundt det som skjedde, sier hun.

PASSASJER: Tanja Marie Tønne (36) var om bord toget som mottok bombetrussel og sier det hele gikk rolig for seg. Foto: Privat

Politiet i Øst skrev på Twitter at de ikke anså det som en reell fare, men at de gjør nødvendige undersøkelser på stedet. De skrev også at passasjerene er evakuert, og at togtrafikken er stanset på stedet.

TRIST: Anoshiravan The fra Dal synes det er skremmende at noen kan gjøre noe sånt som dette. Foto: Frode Hansen

«Trist og skremmende»

– Jeg synes det er veldig trist og skremmende at det er noen som velger å gjøre noe sånt som det her, sier Anoshiravan The fra Dal til VG på stedet.

Kona hans var i ferd med å reise med toget fra Dal da de fikk beskjeden om bombetrusselen.

– Vi så nyhetene i går om at det hadde skjedd noe lignende på Gardermoen, men vi trodde vi var trygge her i bygda vår, sier han, og legger til at han har bodd her i rundt ti år.

