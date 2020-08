LUKKET OG LÅST: Hurtigrutens MS «Roald Amundsen» er nå etterforskning av flere myndigheter. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Politiet åpner etterforskning av Hurtigruten

Mandag ble det klart at politiet åpner etterforskning av Hurtigruten for brudd på smittevernloven. Allerede har Sjøfartsdirektoratet og fylkeslegen satt i gang undersøkelser.

– Det er summen av opplysninger som i stor grad har kommet frem i løpet av helgen, og særlig det som har blitt kjent gjennom media, som gjør at vi åpner etterforskning, sier politiadvokat Thomas Rye-Holmboe.

Sentralt for etterforskingen vil være å avklare om Hurtigruten eller ansvarlige personer om bord på skipet hadde grunn til å iverksette tiltak for å forhindre videre smitte av covid-19 da de ankom Tromsø havn fredag 31. juli.

– Nå gjelder det å skaffe seg en oversikt over hva som har skjedd. Politiet vil nok blant annet skaffe seg opplysninger ved å avhøre personer som har sentrale roller, sier Holmboe.

Søndag sa politiet at de vurderte å åpne etterforskning av Hurtigruten. Da skrev kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten at de vil være tilgjengelige for politiet.

– Vi har samarbeidet tett med Folkehelseinstituttet (FHI), Tromsø kommune, smittevernmyndighetene og andre aktører. Vi skal selvsagt også samarbeide med politiet, og vil være tilgjengelige for dem når de trenger noe for oss. Det aller viktigste nå er å følge opp alle som er berørt, og bidra til å spore og begrense smitten, sa Ege.

Kapteinen og skipslegen om bord MS «Roald Amundsen» ble orientert av Hadsel kommune den 29. juli om at en passasjer som hadde deltatt på cruiset 17. juli - 24. juli hadde testet positivt for covid-19.

Likevel valgte Hurtigruten å ikke varsle passasjerene som hadde seilt med den smittede personen.

I alt 41 personer, blant dem seks passasjerer og 36 blant mannskapet på MS «Roald Amundsen», har mandag fått påvist coronasmitte. Folkehelseinstituttet har varslet 69 kommuner om å følge opp passasjerene på skipet, og fortsett venter mange av de i alt 386 passasjerene på sine prøvesvar.

Sjøfartsdirektoratet skal også se nærmere på hva som skjedde etter at det ble påvist coronasmitte på hurtigruteskipet MS «Roald Amundsen».

– Vi har bedt Hurtigruten om dokumentasjon på om de har gjennomført sikkerhetsvurderinger som skal gjøres og hvilke beredskapsplaner de har. Sjøfartsdirektoratet forventer at det er gjort en sikkerhetsvurdering i forkant, og vil i lys av det som har skjedd ha svar på om beredskapsplanene ble fulgt, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad til TV2.

Også fylkeslegen i Troms og Finnmark har opplyst at de vil granske Hurtigrutens håndtering av smitteutbruddet på skipet.

– Vi har besluttet å granske den aktuelle saken, og det vil skje etter samråd med Helsetilsynet, sier fylkeslege Anne Grethe Olsen i Troms og Finnmark til TV2

Jobbet i karantene

Av de 36 besetningsmedlemmene som så langt har testet positivt, er 33 av de fra det røde landet Filippinene.

De har likevel jobbet som normalt med passasjerer om bord på MS «Roald Amundsen» under karantenetiden, sier direktør Daniel Skjeldam i Hurtigruten til VG.

VIL IVARETA: Vi har nå et sterkt fokus på å ta vare på bestetningsmedlemmer, gjester og de som sitter fast i Tromsø, sier sjefen for Hurtigruten Daniel Skjeldem til VG. Foto: Helge Mikalsen

Hurtigruten-sjefen har sagt at de har fulgt internasjonale regler, og at filippinske besetningsmedlemmer gikk rett på jobb uten å ha vært i karantene eller blitt testet på norsk jord først.

De ansatte skal ha vært i karantene i hjemlandet og tatt to tester for corona før avreise.

– Dette er internasjonale regler. Karantene om bord på skip vil innebære at de kan jobbe som normalt, men de kan ikke gå i land. Det er ikke som karantene i vanlig forstand, sa Skjeldam til VG søndag.

Selskapet har nå strammet inn regelverket for utenlandsk besetning, ifølge Skjeldam.

