Tangen: – Jeg vil kun ha én hatt, og det er oljefondhatten

Nicolai Tangen mener avtalen med Norges Bank vil sikre vanntette skott mellom Oljefondet og hans personlige formue. Han synes det har vært en sunn debatt om hans rolle.

Klokken 12 torsdag ble ansettelsesavtalen mellom Norges Bank og Nicolai Tangen presentert. Der påpekte Tangen at tillit og åpenhet til Oljefondet opprettholdes er det viktigste for at han kunne ta jobben som sjef for Oljefondet.

– Det er hyggelig å se dere i live. Foreløpig har vi kun kommunisert per e-post, men det har vi til gjengjeld gjort mye av, innledet Tangen da han gikk på podiet da arbeidsavtalen med Norges Bank Investment Management ble presentert i dag.

– Det må være full tillit og full åpenhet om roller og interesser hos den som leder oljefondet. Det har vært mitt utgangspunkt helt siden jeg startet dialogen med Norges Bank. og det er fortsatt helt avgjørende både for denne institusjonen og for det norske folk som eiere, sier Tangen før han fortsatte:

– Og mediedekningen og den sunne debatten som har vært etter at det ble kjent at jeg var ny leder av Oljefondet viser med all tydelighet viktigheten av dette.

Under pressekonferansen var Tangen tydelig på at han i mars var klar på at alle båndene til AKO-systemet skal kuttes så lenge han sitter som sjef for Oljefondet. Men fortsatt skal han ha «passivt eierskap» i hedgefondet.

– Det var hele tiden et premiss at jeg skulle ha et passivt eierskap i AKO, samt private fondsinvesteringer, men at vi selvsagt skulle finne vanntette løsninger, sier Tangen fra podiet.

Ifølge avtalen skal Tangen beholde en 43 prosent eierandel i AKO Capital i Storbritannia, men det skal oppnevnes en tillitsmann, advokat Erik Keiserud, som skal utøve hans stemmerett. Han går ut av alle verv i AKO-selskapene. Alt utbytte går direkte til stiftelsen AKO Foundation. Hans private formue skal nå håndteres av Gabler mens han er sjef for Oljefondet.

Tangen sier det må være full åpenhet om roller og interesser for den som leder Oljefondet.

– Jeg kutter alle bånd til AKO så lenge jeg sitter som sjef for Oljefondet. Avtalen sikrer at jeg ikke vil ha noen innflytelse eller informasjon om hvilke disposisjoner AKO-systemet foretar eller vice versa, sier Tangen.

Og han mener det nå er funnet gode løsninger for det.

– Jeg vil kun ha én hatt, og det er oljefondshatten, understreker han.

Vil skatte til Norge

Han påpekte blant annet at han har et nyansert syn til skatteparadiser og at han vet at noe av det som skjer der er uheldig, samtidig som ikke alt er problematisk.

– Jeg har hele tiden skattet av mine inntekter til Storbritannia og nå vil jeg skatte til Norge, inkludert for mine beholdninger i AKO-fond og andre fond. Og Gabler vil hvert år rapportere inn beholdningen til norske skattemyndigheter, sier Tangen.

Han påpeker at han fullt og helt stiller seg bak premisset i NBIMs forventningsdokument om skatt og åpenhet, som forventer at skatt betales der de økonomiske verdiene skapes.

– I tillegg er det svært viktig med åpenhet om hvor man har verdier og det har jeg vært hele veien. Og det vil jeg fortsette å være, sier Tangen som senere under pressekonferansen påpekte at han aldri har vurdert å trekke seg som følge av debatten og kritikken av ansettelsen.

På spørsmål om Gabler som nå skal forvalte hans personlige formue, kan investere i skatteparadiser sier Tangen:

– Gabler er investert i en rekke fond, deriblant fond som er registrert i såkalte skatteparadis. Det er jo interessant. Hvis du ser i din egen avis i dag kan du se at dere har intervjuet rekke kunder i AKO Capital, som er investert i disse fondene. Og de er jo de fineste pensjonskassene i dette landet. Å skape noe frynsete ut av disse pensjonskassene syns jeg på en måte blir helt feil, sier Tangen som påpeker at Gabler følger samme retningslinjer som Oljefondet.

Det er Tangen som selv dekker forvaltningskostnadene som Gabler nå vi ha. På VGs spørsmål om det bidrar til å redusere skatten han må betale, når han gir bort utbyttet i AKO Capital til et veldedig selskap, svarer Tangen.

– Generelt må jeg si; hvis målet er å bli rik så er det generelt en dårlig idé å gi bort alle pengene sine. Det er det jeg gjør her. Jeg gir bort all lønnen jeg får fra AKO Capital, sier Tangen.

– Jeg har fått en forhåndsuttalelse fra norske skattemyndigher om hvordan dette skal gjøres. Og det ligger inkludert i disse dokumentene her, sier Tangen om arbeidsavtalen.

Omstridt

Det var 26. mars at Nicolai Tangen ble presentert som ny direktør for Oljefondet. Siden har utnevnelsen vært omstridt.

I april avdekket VG hvordan Tangen et halvt år tidligere fløy inn norske samfunnstopper til ni-millioners konsert og superkonferanse i USA.

I etterkant valgte flere arbeidsgivere å betale tilbake utgifter for seminaret til Tangen.

Representantskapet i Norges Bank har kritisert ansettelsesprosessen og stilt flere spørsmål om Tangens omfattende bruk av skatteparadis.

Ikke minst har de vært opptatt av Tangens bånd til sitt britiske hedgefond AKO Capital og at det bygges opp en «brannmur» mellom sjefsjobben i Oljefondet, den private milliardformuen og hedgefondet.

